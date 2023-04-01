Билялетдинов отреагировал на неудачную серию «Ак Барса» в матчах плей-офф КХЛ с «Авангардом»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы своей команды в первом матче финала Восточной конференции над омским «Авангардом» (3:2 ОТ) прокомментировал неудачную серию своего клуба в матчах плей-офф с омской командой.

«Слушайте, я уже такой древний, что уже даже и не помню, что было в предыдущих сериях. Мое поражение 0-4 в 2019 году? Честно, вот не помню вообще», — сказал Билялетдинов.

Ранее «Авангард» выигрывал серии у «Ак Барса» три раза подряд в 2019, 2021 и 2022 годах.

В 2018 «Ак Барс» выиграл Кубок Гагарина, а в 2020 розыгрыш плей-офф остановили из-за развивающейся пандемии коронавируса и санитарных ограничений в странах-участницах КХЛ.