Билялетдинов — о календаре КХЛ: «Не получается тренироваться как надо, у нас постоянно идут игры»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после поражения своей команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (0:1) рассказал о сложностях команды, связанных с календарем лиги.

«Откровенно говоря, сейчас тренироваться по-настоящему не получается как надо. Сложно тренироваться так, как было в свое время, ведь у нас игры постоянно идут. То по три подряд, четыре матча подряд, потом будет пять игр подряд. Когда тренироваться? Мы берем и показываем игры, видео, они и сами смотрят, разбираются. Идет рабочий процесс, но не всегда докопаешься до сути. Мы пытаемся. На тренировке можно над чем-то поработать отдельно, в игре дается задание определенное. Игроки должны выполнять его, старание есть, желание есть… Но чего-то не хватает.

Не могу сказать, что плохо выглядели по движению, может на фоне Дроздова и Башкирова, они быстрые ребята, но не скажу что плохо выглядели. Должен сказать, что кое-какие вопросы мы поменяли и я вижу результат этих изменений. Это в лучшую сторону изменения, может еще какое-то время займет этот процесс, но если мы справимся с задачами в атаке, то все будет нормально. Здесь вопрос большинства, шансов достаточно чтобы только за счет большинства выигрывать матчи. Мы понимаем что это наш недостаток, будем исправлять», — сказал Билялетдинов.

«Ак Барс» проиграл четвертый матч из пяти игр.