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Сегодня, 17:26

Билялетдинов о первостепенных решениях в «Ак Барсе»: «Работать и еще раз работать»

Зинэтула Билялетдинов рассказал о своих первостепенных задачах в «Ак Барсе»
Руслан Минаев
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Зинэтула Билялетдинов рассказал пресс-службе «Ак Барса» о своих первостепенных задачах в клубе. 67-летний специалист назначен главным тренером казанской команды до конца сезона-2022/23.

— Каких три первых решения главный тренер примет сегодня?

— Работать, работать и еще раз работать, — сказал Билялетдинов.

— Значит снова только честный труд?

— Абсолютно верно.

2 декабря 2022 года пост главного тренера «Ак Барса» покинул Олег Знарок. Казанская команда занимает 7-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 49 очков в 43 матчах.

Ранее Билялетдинов уже работал в «Ак Барсе» — с 2004 по 2011 год и с 2014 по 2019 год. Вместе с командой он трижды становился обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018).

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
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