Зинэтула Билялетдинов: «До Тарасова я еще не дорос. Я — Билялетдинов»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов послы победы своей команды над «Авангардом» (3:2 ОТ) в пятом матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина рассказал о том, на кого ориентировался, когда продумывал свои речи в раздевалке.

«До Тарасова я еще не дорос, я — Билялетдинов. Я всегда искренне говорю то, что чувствую, не стесняюсь говорить то, что игроки хотят слышать, потому что они достойны того. Я не поднимаю им хвосты, грубо говоря, но я знаю, что и как они делают. У нас немножко по-другому было», — сказал Билялетдинов.

«Ак Барс» победил в серии со счетом 4-1 и вышел в финал Кубка Гагарина.