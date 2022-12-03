Билялетдинов отказался от предложения заменить Знарка в «Ак Барсе», Хартли — кандидат на это место

Как стало известно «СЭ», Зинэтула Билялетдинов отказался от предложения стать главным тренером «Ак Барса» после отставки Олега Знарка.

Ранее опубликованная информация «СЭ» о его назначении оказалась преждевременной.

Один из кандидатов на место Знарка, по данным «Чемпионата», — экс-тренер «Авангарда» Боб Хартли.

2 декабря Олег Знарок покинул пост главного тренера «Ак Барса» по собственному желанию.

Этим летом Зинэтула Билялетдинов вернулся в казанский клуб — специалист был назначен советником исполнительного директора по хоккейной вертикали.

Хартли покинул «Авангард» в апреле 2022 года. Он возглавлял клуб с мая 2018 года. Под его руководством омичи стали обладателями Кубка Гагарин-2021.