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Сегодня, 00:32

Билялетдинов отказался от предложения заменить Знарка в «Ак Барсе», Хартли — кандидат на это место

Отдел хоккея «СЭ»
Зинэтула Билялетдинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Боб Хартли.
Фото ХК «Авангард»
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Как стало известно «СЭ», Зинэтула Билялетдинов отказался от предложения стать главным тренером «Ак Барса» после отставки Олега Знарка.

Ранее опубликованная информация «СЭ» о его назначении оказалась преждевременной.

Один из кандидатов на место Знарка, по данным «Чемпионата», — экс-тренер «Авангарда» Боб Хартли.

2 декабря Олег Знарок покинул пост главного тренера «Ак Барса» по собственному желанию.

Этим летом Зинэтула Билялетдинов вернулся в казанский клуб — специалист был назначен советником исполнительного директора по хоккейной вертикали.

Хартли покинул «Авангард» в апреле 2022 года. Он возглавлял клуб с мая 2018 года. Под его руководством омичи стали обладателями Кубка Гагарин-2021.

ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
Олег Знарок
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