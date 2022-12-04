Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:21

Зинэтула Билялетдинов вошел в тренерский штаб «Ак Барса»

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Тренер Зинэтула Билялетдинов вошел в тренерский штаб «Ак Барса», сообщает пресс-служба клуба.

На данный момент казанский клуб играет против московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Идет первый период и счет в игре — 0:0.

Ранее из «Ак Барса» ушел в отставку Олег Знарок, который тренировал команду с лета нынешнего года. Исполняющим обязанности главного тренера стал Юрий Бабенко.

Билялетдинов возглавлял казанский клуб в периоды с 2004 по 2011 год и с 2014 по 2019 год. Вместе с командой он один раз становился чемпионом России и трижды выигрывал Кубок Гагарина.

Боб Хартли. Билялетдинов отказался от предложения заменить Знарка в «Ак Барсе», Хартли — кандидат на это место

ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
4
0
Читайте также
Гол Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Анахайм»
Месси впервые забил в плей-офф ЧМ в 1000-м матче за карьеру
Кадыров сообщил о задержании диверсантов в Херсонской области
Бывший работник лаборатории Уханя рассказал о создании возбудителя COVID-19
В Подмосковье задержали до смерти забившую шестилетнего брата школьницу
Как тушат лесные пожары на Сахалине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Металлург» прервал серию из пяти побед подряд, проиграв «Автомобилисту»

Мартемьянов — о победе над «Торпедо»: «Безобразно начали игру — три удаления подряд сломали все»