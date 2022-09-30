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КХЛ

Сегодня, 02:44

Знарок — о поражении от «Автомобилиста»: «За исключением первого периода неплохо играли»

Евгений Козинов
Корреспондент
Олег Знарок.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«За исключением первого периода неплохо играли. Не отняло ли много сил «Зелёное дерби»? Да, так и есть. Команда соперника имела побольше паузы. Вопросы к позиционной обороне? Такие ошибки есть всегда, игроки должны помогать друг другу, кто-то ошибается все равно, игроки должны подстраховывать друг друга. Чем был недоволен, когда показывали на камеру? Если я все расскажу, придется тут часа два сидеть. Вы про первый гол в пустые ворота? Неправильно сыграли, надо было доигрывать момент до конца, а мы меняться собрались», — цитирует пресс-служба лиги Знарка.

«Автомобилист» с 19-ю очками в 12 матчах лидирует в Восточной конференции КХЛ. «Ак Барс» набрал 15 очков в 11 матчах и идет на 5-й строчке.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/09/29/502987.html
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КХЛ
ХК Автомобилист
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