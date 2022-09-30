Знарок — о поражении от «Автомобилиста»: «За исключением первого периода неплохо играли»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«За исключением первого периода неплохо играли. Не отняло ли много сил «Зелёное дерби»? Да, так и есть. Команда соперника имела побольше паузы. Вопросы к позиционной обороне? Такие ошибки есть всегда, игроки должны помогать друг другу, кто-то ошибается все равно, игроки должны подстраховывать друг друга. Чем был недоволен, когда показывали на камеру? Если я все расскажу, придется тут часа два сидеть. Вы про первый гол в пустые ворота? Неправильно сыграли, надо было доигрывать момент до конца, а мы меняться собрались», — цитирует пресс-служба лиги Знарка.

«Автомобилист» с 19-ю очками в 12 матчах лидирует в Восточной конференции КХЛ. «Ак Барс» набрал 15 очков в 11 матчах и идет на 5-й строчке.