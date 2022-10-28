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Сегодня, 13:06

Знарок о фанатах в автобусе «Ак Барса»: «Там очень хорошие слова были сказаны»

Павел Климовицкий
Шеф-редактор по спецпроектам
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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок поделился мнением о неудачном выступлении команды в сезоне.

«Вы думаете, я спокойно сплю по ночам? Ситуация очень неприятная, мягко говоря. Надо выбираться. Скорее всего, Радулов не будет играть с «Нефтехимиком». Что касается фанатов в автобусе — вы считаете, это плохо? Да, я их впустил. Там очень хорошие слова были сказаны. Это наши фанаты, их нельзя бросать, мы же их не бросаем», — сказал Знарок.

После выездного поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ от «Салавата Юлаева» (1:4) фанаты казанского клуба зашли в автобус к хоккеистам и выразили свое недовольство результатами команды.

КХЛ
ХК Ак Барс
Олег Знарок
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