Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 02:15

Зубарев: «После тренировки вставал за кассу и продавал хлеб»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник сборной России Андрей Зубарев рассказал о том, как научился финансовой грамотности в детстве.

«Все это из детства, из семьи. У меня мама всю жизнь проработала продавцом. Я после тренировки садился на троллейбус, приезжал к ней в хоккейной форме, переодевался в подсобке, вставал за кассу и продавал хлеб. Я знал, сколько стоит полбуханки хлеба, сколько целая буханка. Я и на Олимпиады по математике ездил. Один раз в детстве пропустил хоккейный матч, потому что поехал на городскую Олимпиаду по математике, занял по городу второе место. Раньше ни у кого денег не было, в поездку то, что мама приготовит, курицу, беляши, то и будешь есть. Сколько денег могли дать? Рублей 50. Денег в семье хватало на еду, но жили мы скромно», — приводит слова Зубарева Sport24.

36-летний россиянин выступал за «Салават Юлаев», «Ак Барс», СКА и «Спартак», а также за «Чикаго Вулвз» и «Атланту». 14 января 2024 года Зубарев объявил о завершении карьеры.

Источник: https://sport24.ru/hockey/news-614166-olimpiyskiy-chempion-zubarev-posle-trenirovki-vstaval-za-kassu-i-prodaval-khleb
Андрей Зубарев
КХЛ
0
Читайте также
Медведев рассказал о своей игре на Открытом чемпионате Австралии
Биография Марии Тимофеевой: детство и карьера российской теннисистки
Зеленский подписал указ о населенных украинцами территориях РФ
Посол РФ в Афганистане подтвердил гибель супругов в авиакатастрофе
Суд в Москве взыскал с Филиппа Киркорова около 8 млн рублей
В Польше назвали бредом сумасшедшего предложения Подоляка по переговорам с РФ
Популярное видео
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Нападающий «Лады» Джозефс остался недоволен поражением в матче с «Сочи»