Зубарев: «После тренировки вставал за кассу и продавал хлеб»

Бывший защитник сборной России Андрей Зубарев рассказал о том, как научился финансовой грамотности в детстве.

«Все это из детства, из семьи. У меня мама всю жизнь проработала продавцом. Я после тренировки садился на троллейбус, приезжал к ней в хоккейной форме, переодевался в подсобке, вставал за кассу и продавал хлеб. Я знал, сколько стоит полбуханки хлеба, сколько целая буханка. Я и на Олимпиады по математике ездил. Один раз в детстве пропустил хоккейный матч, потому что поехал на городскую Олимпиаду по математике, занял по городу второе место. Раньше ни у кого денег не было, в поездку то, что мама приготовит, курицу, беляши, то и будешь есть. Сколько денег могли дать? Рублей 50. Денег в семье хватало на еду, но жили мы скромно», — приводит слова Зубарева Sport24.

36-летний россиянин выступал за «Салават Юлаев», «Ак Барс», СКА и «Спартак», а также за «Чикаго Вулвз» и «Атланту». 14 января 2024 года Зубарев объявил о завершении карьеры.