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Сегодня, 02:29

Зубов — о победе над «Ладой»: «Сочи» мог забивать больше, но мы неплохо контролировали ход матча»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Лады» (3:2).

«Хорошая победа для нас. У нас остался один домашний матч, он тоже будет важен. Неплохо выступили спецбригады большинства. Конечно, нет предела совершенству, могли забивать больше, но мы неплохо контролировали ход матча. Молодцы, нашу команду с победой. Мы, в принципе, на каждую игру пытаемся настроиться. И тренерским штабом, и ребят пытаемся настроить на агрессивный хоккей, где мы хотим давить на соперника, на вратаря соперника. И эта игра не была исключением. Непростая команда нам противостояла, но нам повезло», — приводит слова Зубова официальный сайт КХЛ.

«Сочи» (24 очка) остается на последнем, 11-м месте в Западной конференции КХЛ. «Лада» (25) потерпела шестое поражение подряд и занимает десятую строчку на «Востоке».

Сергей Зубов
КХЛ
ХК Лада
ХК Сочи

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