Сегодня, 00:12
Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (3:2).
«Конечно, мы рады взять два очка. Была непростая игра, у нас 26 блокированных бросков. Были и броски, которые пропустили, но наш вратарь Егор Заврагин — главный герой матча. Наверное, через такие моменты и строится команда, когда на первый план выходит характер. Это касается всего состава, каждый игрок сегодня блокировал броски, эти два очка дорогого стоят. Хочется поздравить ребят и отметить их усилия.
Высокая реализация по сравнению с «Динамо»? Так бывает в хоккее, ребята сконцентрировались на тех моментах, которые они создали, проявили хладнокровие. Повезло, что забили третий гол, который дал нам какое-то преимущество. Мы его удержали, чему очень рады. У нас впереди два очень важных матча, эти три победы подряд на домашнем льду придадут ребятам дополнительных сил и эмоций", — приводит слова Зубова официальный сайт КХЛ.
«Сочи» набрал десять очков, оставшись на 11-м месте в таблице Западной конференции КХЛ. «Динамо» располагается на восьмой строчке с 12 баллами.
В следующем матче «леопарды» примут «Витязь», а минчане встретятся в гостях с «Северсталью». Оба противостояния пройдут 8 октября.
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|Трактор
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|18
|2
|Автомобилист
|13
|7
|6
|16
|3
|Ак Барс
|11
|8
|3
|16
|4
|Нефтехимик
|13
|6
|7
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|5
|Сибирь
|12
|7
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|14
|6
|Металлург Мг
|13
|6
|7
|12
|7
|Сал. Юлаев
|9
|6
|3
|12
|8
|Адмирал
|11
|5
|6
|12
|9
|Авангард
|13
|5
|8
|11
|10
|Лада
|12
|4
|8
|10
|11
|Амур
|12
|4
|8
|9
|12
|Барыс
|13
|2
|11
|5
|И
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
|12
|14
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Абрамов Виталий
ЦСКА
|12
|14
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Шабанов Максим
Трактор
|11
|14
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Мерфи Тревор
Сибирь
|11
|13
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Гутик Даниил
Адмирал
|10
|13
|
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Аймурзин Данил
Северсталь
|12
|12
|И
|Г
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
|12
|8
|
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Абрамов Виталий
ЦСКА
|12
|7
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Барак Дерек
Витязь
|12
|7
|
|
Аймурзин Данил
Северсталь
|12
|7
|
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Широков Сергей
Сибирь
|9
|6
|
|
Пинчук Виталий
Динамо
|10
|6
|И
|П
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Гутик Даниил
Адмирал
|10
|11
|
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Пресс Робин
Металлург Мг
|12
|11
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|11
|10
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Шарипзянов Дамир
Авангард
|12
|10
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Петан Ник
Ак Барс
|10
|9
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Бучельников Дмитрий
Витязь
|12
|9