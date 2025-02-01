Зубов — о поражении от «Ак Барса»: «Считаю, что «Лада» заслужила очко»

И.о. главного тренера «Лады» Павел Зубов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (1:3).

«Проиграли первый период со счетом 0:2, от этого все отскочило. Второй и третий период очень хорошо провели, контролировали шайбу, создавали моменты, было большинство. К сожалению, забросили только одну шайбу, соперники грамотно оборонялись. Но все равно при этом у нас были моменты, которые надо реализовывать. Я считаю, что очко мы заслужили. Первый период получился робкий, надо увереннее и наглее начинать и заканчивать игру. К ребятам это приходит, надеюсь, это будет с первого по третий период. Дух победителя должен в парнях сидеть — и тогда будет намного легче брать очки.

Михаил Фисенко на тренерском мостике? Пока у него травма, мы заявили его на четыре игры, потому что мы нуждаемся в помощнике со стороны нападающих. Невозможно концентрироваться на игре и еще смотреть за форвардами, кто бледный, а кто румяный. Все эти вещи курирует тренер по нападающим и передает главному тренеру, отсюда идет ротация в течение игры, чтобы все были свежие. Мы объяснили Михаилу эту политику, он ее понял и помогал в этом», — приводит слова Зубова официальный сайт КХЛ.

«Ак Барс» набрал 66 очков и занимает 4-е место в таблице Восточной конференции. «Лада» с 42 очками — на 10-й строчке «Востока».