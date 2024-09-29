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Сегодня, 08:42

Зубов — о поражении от «Локомотива»: «Сочи» есть, что улучшать»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Локомотива» (1:3).

«Тяжелая игра, тяжелый выезд. Не хватило нам сил. Но некоторые ребята вышли и помогли нам. Они проявили хорошие усилия, они дали искорку нашей команде. Это хороший момент. Другие ребята должны понимать, насколько важна цена ошибки. Многие из них набивают шишки, многие из них проводят первый сезон на таком уровне. Нам есть, что улучшать. Будем надеяться, что к началу домашней серии мы немного поменяем свое отношение.

Какие-то моменты удалось реализовать. Какие-то моменты — не хватало сил. Нам противостояла хорошая и сыгранная команда, «Локомотив» вместе играет очень давно. Почему не удалось поиграть в позиционной атаке? Отчасти — не хватило сил, отчасти — соперник не дал. Мы знали, что «Локомотив» будет играть в давление, пытались справиться с ним», — приводит слова Зубова официальный сайт КХЛ.

«Локомотив» набрал 17 очков и лидирует в таблице Западной конференции. «Сочи» с 4 очками — на последней, 11-й, строчке на «Западе».

Источник: Сайт КХЛ
Сергей Зубов
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Сочи

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