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Сегодня, 02:24

Зубов — о поражении от «Локомотива»: «По движению «Сочи» где-то не уступал»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Локомотива» (1:3).

«По движению мы где-то не уступали. Особенно для третьей игры на выезде. Мы неплохо двигались. Но ребята допустили ряд ошибок — например, в первом периоде, где неправильно сыграли нападающие, когда соперник легко вошел в зону. Во втором периоде «Локомотив» добавил, но мы имели шанс вернуться в игру. Не сыграли по плану, не сыграли как договаривались. Один из ведущих игроков допустил потерю, что привело к третьему голу. Мы пытаемся работать над этим, но каждый матч находятся ребята, кто допускает ошибки, которые приводят к ненужным голам. У нас каждую игру желания хоть отбавляй, но нужно включать голову. Тогда появятся и результат, и другое настроение», — приводит слова Зубова официальный сайт КХЛ.

«Локомотив» набрал 62 очка и лидирует в таблице Западной конференции. «Сочи» потерпел 8-е поражение подряд — 25 очков и 11-я строчка таблицы «Запада».

Сергей Зубов
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Сочи
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