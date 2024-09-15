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Сегодня, 02:54

Зубов — о поражении от «Трактора»: «Мы не показали тот хоккей, на который рассчитывали»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Трактора» (1:4).

«Во-первых, всем болельщикам спасибо за то, что пришли нас поддержать. К сожалению, мы не показали тот хоккей, на который рассчитывали, на который настраивали ребят. Конечно, нам нужно улучшать свою игру по многим компонентам, включая большинство. В какие-то моменты матча мы могли зацепиться, но не использовали то, что нам позволил соперник. Где-то сами создали моменты, могли зацепиться. Вратарь соперника сыграл хорошо. Будем работать, завершение атак — тоже компонент. Повторюсь, нам нужно улучшать нашу игру», — приводит слова Зубова официальный сайт КХЛ.

«Трактор» набрал семь очков, переместившись на второе место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Сочи» распологается на 11-й строчке Запада.

В следующем матче «Трактор» примет «Нефтехимик» 19 сентября, а «Сочи» сыграет дома с «Торпедо» 16-го числа.

Источник: Сайт КХЛ
Сергей Зубов
КХЛ
ХК Сочи
ХК Трактор

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