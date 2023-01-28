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Сегодня, 11:01

Зубов: «Складывается впечатление, что Билялетдинов останется главным тренером «Ак Барса» на следующий сезон»

Мария Гусева
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Экс-тренер «Ак Барса» Павел Зубов рассказал об изменениях в казанском клубе после того, как Зинэтула Билялетдинов занял пост главного тренера.

«Как все быстро меняется, и думаю, уже никто не удивится, если «Ак Барс» выиграет Восточную конференцию, — цитирует Betonmobile Зубова. — Более того, казанцев вновь можно считать одними из главных претендентов на Кубок Гагарина. История получила вид синусоиды — перед чемпионатом «Ак Барс» был главным фаворитом, потом шансы свелись к минимуму, а теперь все вернулось на круги своя. Почему так случилось? Потому что, судя по инсайдам, раньше в раздевалке было все сжато, напряжение как камень, а теперь все спокойно и мягко — как губка. Где же жесткая рука Билялетдинова? Знаете, эта жесткая рука может и подзатыльник дать, и по голове погладить, а до этого, по всей видимости, были только подзатыльники. И у ребят сразу загорелись глаза, они стали биться друг за друга, и за эмблему на груди, а не только за то, что написано на спине».

Зубов также выразил мнение, что Билялетдинов останется главным тренером и на следующий сезон.

«Лично у меня складывается впечатление, что Билялетдинов останется главным тренером команды на следующий сезон. Нынешний отрезок чемпионата не оставляет других вариантов. Не разойдутся ли у него взгляды на хоккей с костяком к следующему чемпионату? Знаете, человек довольно длительное время отдыхал, перезагружался, и при этом на свежую голову смотрел хоккей. Вы думаете, он не может перестроиться?! Уверен, Зинэтула Хайдярович пересмотрел многие вещи, проанализировал тактические моменты. Вернулся совсем не тот Билялетдинов, который был раньше! Это же прекрасно видно по тому хоккею, который «Ак Барс» показывает сейчас», — резюмировал он.

«Ак Барс» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 71 очко.

Источник: Betonmobile.ru
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
Павел Зубов
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