Зубов рассказал, следит ли за командами в КХЛ

Главный тренер пермского «Молота» Павел Зубов рассказал, следит ли за командами в КХЛ.

— Конечно, особенно за клубами, в которых я работал.

— Какие команды можете назвать открытием сезона?

— «Северсталь» с приходом Андрея Козырева. Эта команда и при Андрее Разине играла хорошо, а новый тренер освежил игру, кое-что изменил. «Торпедо» мне тоже импонирует. «Витязь» после смены главного тренера заиграл симпатично, хотя сейчас забуксовал. А остальные на своем уровне. Хотя удивляет ЦСКА — буксует конкретно.

— Есть мнение, что ЦСКА устал побеждать.

— Как можно устать побеждать? Если спортсмен устал побеждать, он должен заканчивать. Поэтому такое даже не может быть, — цитирует Зубова «РБ Спорт».

Ранее специалист работал в «Сибири», «Локомотиве» и «Ак Барсе».

ЦСКА набрала 48 очков и занимает 6-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе СКА 57, команда находится на 4-м месте Западной конференции.