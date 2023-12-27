Зубов заявил, что «Ак Барс» стал играть в осторожный хоккей

Бывший тренер «Ак Барса» Павел Зубов поделился мнением об игре казанской команды в нынешнем сезоне.

«Команда шла уверенно, но потом забуксовала. Надо смотреть, что происходит внутри. Со стороны кажется, что стали с таким составом играть в осторожный хоккей. Поэтому много матчей по нулям, по одной-двум заброшенным шайбам. Очень многое заточено на обороне. Такая философия главного тренера. В прошлом году, когда он пришел, команда не играла в такой хоккей — видимо, на свежем фоне. Все было сбалансировано, и казалось, что тренер поменял модель игры. Но в этом сезоне видно, что все вернулось», — цитирует Зубова «РБ Спорт».