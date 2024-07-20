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Сегодня, 17:28

Звезды НХЛ сыграли вничью с командой КХЛ в благотворительном матче в Москве

Алина Савинова
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Благотворительный матч между звездами НХЛ и игроками КХЛ завершился ничьей — 8:8. Встреча проходила в Москве на льду «ЦСКА Арены».

Первую шайбу в игре забросил нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин с передачи Артемия Панарина из «Рейнджерс».

Звезды КХЛ отыгрались со счета 1:6. За команду голы забили Антон Бурдасов, Анатолий Голышев, Владимир Ткачев, Сергей Толчинский, а Павел Порядин и Николай Голдобин сделали дубли.

У звезд НХЛ кроме Овечкина отличились Панарин, оформивший дубль Дмитрий Воронков, Андрей Свечников, реализовавший буллит Евгений Малкин, Василий Подколзин и Павел Бучневич.

Сборную НХЛ возглавляли Игорь Ларионов, Алексей Жамнов и Олег Знарок. В тренерский штаб команды КХЛ вошли Андрей Разин, Игорь Никитин и Роман Ротенберг.

Товарищеский матч

Звезды КХЛ — Звезд НХЛ — 8:8 (2:6, 5:1, 1:1)

Александр Овечкин
Хоккей
КХЛ
НХЛ
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