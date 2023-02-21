Звягин оценил дебют Мельничука за «Авангард»

Тренер вратарей «Авангарда» Сергей Звягин оцените недавний дебют Алексея Мельничука за «Авангард».

«Для него не очень простая ситуация была, совсем мало полноценных тренировок с командой, игровой практики давно не было. Считаю, он неплохо смотрелся в Хабаровске, справился, но пару обидных, нелогичных голов залетело. Однако многие моменты выглядели лучше, чем полтора месяца назад, когда он только пришел. К моменту его приезда я подготовил видео его последних игр в КХЛ, и первые пару недель мы с ним практически не расставались. Моя цель была — показать со стороны его игру, рассказать, что вижу я. Сразу обговорили, что мы не делаем ничего, что не имеет смысла для него. Много работали на льду только вдвоем, смотрели видео его тренировок и игр Демченко и Мишурова. В этом сезоне психологически ему было тяжело, не задалось в «Сочи», затем в Челябинске. И мы договорились, что в «Авангард» он приходит без багажа, отпускает ситуацию», — приводит слова Звягина «Чемпионат».

Ранее Мельничук покинул «Сочи», в который вернулся из аренды в «Тракторе». В нынешнем сезоне он провел четыре матча за челябинский клуб, в которых отразил 75 процентов бросков при коэффициенте надежности 5,4. Двусторонний контракт с хоккеистом рассчитан до конца сезона-2022/23.