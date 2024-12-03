Звягин и Курьянов покинули тренерский штаб «Авангарда»

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин и тренер Антон Курьянов расторгли свои контракты с клубом по обоюдному соглашению сторон, сообщает пресс-служба омичей.

«Клуб благодарит Сергея Евгеньевича и Антона Алексеевича за работу и желает им успехов в дальнейшей карьере. До прибытия Ги Буше в Омск исполнять обязанности главного тренера будет Андрей Подконицки», — гласит сообщение «Авангарда» в Telegram-канале клуба.

27 ноября стало известно о назначении 53-летнего канадского специалиста Ги Буше на пост главного тренера омского клуба.

После 31 матча «Авангард» с 28 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции.