Звягин рассказал, что просил руководство «Металлурга» оплатить Самсонову поездку в Детройт

Тренер вратарей «Авангарда» Сергей Звягин рассказал, что просил руководство «Металлурга» оплатить Илье Самсонову поездку в межсезонье в Детройт.

«У Ильи невероятный потенциал. Он ведь очень рано попал в профессиональный хоккей, практически из юниоров сразу в КХЛ поднялся. Когда принималось решение, что «Металлург» заходит в сезон с Кошечкиным и Самсоновым, которому тогда было 17 лет, я попросил руководство, чтобы они оплатили Илье поездку в межсезонье в Детройт, где я тогда находился, чтобы показать ему, какие требования в профессиональном хоккее. Чтобы в тренировочный лагерь пришел не 17-летний юнец, а вратарь, готовый помогать команде и в тренировках, и в играх. Самсонов прогрессировал все эти годы, в НХЛ какие-то элементы его игры подправлялись, но я думаю, что его основной резерв, прежде всего в области психологии и профессионализме, он еще не использовал. Илья — работоспособный парень, но стойкость характера он еще развивает. Я говорю в первую очередь об умении не обращать серьёзного внимания на сиюминутные результаты», — приводит слова Звягина «Чемпионат».

В сезоне-2022/23 Самсонов выступает в «Торонто».