Звягин рассказал, советуются ли с ним в «Авангарде» перед подписанием вратарей

Тренер вратарей «Авангарда» Сергей Звягин рассказал, советуются ли с ним в «Авангарде» перед подписанием вратарей.

«С разными руководителями было по-разному. Когда были Хацей с Сушинским, то каждую кандидатуру через меня пропускали. Например, когда Карри Ряме у нас вылетел, я позвонил Алексею Мурыгину, который был без контракта на тот момент. В оба сезона подобные ситуации возникали, того же Гарипова вспомнить. Мы тогда попали в ситуацию, когда вылетел Александр Судницин из-за травмы, на рынке никого не было, а Эмиль испытывал проблемы в «Ак Барсе», не играл там. Был определенный риск на его счет, потому что давно не было игровой практики, плюс он восстанавливался после серьезной травмы. Я летал в Казань, чтобы познакомиться с ним. И я думаю, он достаточно хорошо отыграл за «Авангард». Когда пришел на позицию генменеджера Алексей Волков, акценты были расставлены так: каждый занимается своим делом, я тренирую голкиперов, он подписывает хоккеистов. И, например, когда Шимон Грубец пришел в «Авангард», то я об этом узнал уже после подписания контракта. Но хочу сказать, что для меня оба варианта взаимодействия с руководством абсолютно подходят. Главное, чтобы я полностью понимал свою роль», — приводит слова Звягна «Чемпионат».