Звягин рассказал, за счет чего Мишуров может стать вратарем уровня КХЛ

Сегодня, 17:30
Тренер вратарей «Авангарда» Сергей Звягин рассказал, за счет чего Андрей Мишуров может стать вратарем уровня КХЛ.
«За счет того, что он будет придерживаться того процесса, который происходит с ним сейчас. Ему не нужно обращать внимание на сегодняшний результат и просто становиться лучше каждый день. Мы вообще часто говорим с ребятами, что им не надо быть завтра лучше, чем кто-то. Просто нужно стараться завтра быть лучше самого себя сегодняшнего. Конкретно с Мишуровым мы обсуждали, что важно после успеха не забираться слишком высоко, а после неудачи слишком опускаться во мнении о себе. Потому что если чуть повыше забрались, то падать больнее вниз. Мы с ним не обращаем внимания на статистику, не оцениваем игру исходя из того, сколько бросков было, сколько голов. Любую игру анализируем не по результату, а разбираем наши вратарские моменты, проговариваем их и идем в выбранном направлении», — приводит слова Звягина «Чемпионат».
Он также высказался о технике Мишурова.
«У Андрея хорошая база, а по заряженности и атлетизму немногие в КХЛ с ним сравнятся. Поэтому особое внимание я обращаю на то, чтобы он продолжал изучать свою игру, умел анализировать и вникать в детали. Мы немного меняем некоторые вещи в плане ухода от молодежного хоккея во взрослый», — добавил Звягин.
21-летий Мишуров дебютировал за «Авангард» 8 января в матче с «Автомобилистом» (2:1). Голкипер отразил 22 из 23 бросков по своим воротам.