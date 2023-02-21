Звягин считает, что «Вашингтон» ошибся с решением не продлевать контракт с Самсоновым

Тренер вратарей «Авангарда» Сергей Звягин высказался об уходе вратаря «Торонто» Ильи Самсонова из «Вашингтона».

«В «Вашингтоне» Илье не хватало стабильности во многом из-за дисциплины и трудовой этики? Эти моменты есть. Они преодолеваются в процессе взросления, но только в том случае, если ты над этим работаешь. Если же ты считаешь, что это все нормально, то ты будешь взрослеть только по паспорту. Илья совершенно не из той категории, на кого нельзя положиться. Я не думаю, что в «Вашингтоне» сложилось мнение, что он какой-то несерьезный и непредсказуемый. А если именно эти моменты были основными при их решении не продлевать с Ильей контракт, то, думаю, они ошиблись. А для Ильи смена команды, уверен, послужила толчком к тому, чтобы еще глубже заглянуть себе вовнутрь, провести анализ, сделать выводы и продолжать расти. Знаю, что в этом межсезонье он готовился как никогда. Серьезная работа всегда приносит хорошие плоды. Думаю, он может стать одним из топовых вратарей НХЛ», — приводит слова Звягина «Чемпионат».

25-летний вратарь выступал за «Вашингтон» с 2019 по 2022 год.