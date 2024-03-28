Звягин — о победе «Авангарда» над «Локомотивом»: «Играли без страха, вышли с хорошей энергией»

Временно исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал победу клуба над «Локомотивом» (3:2) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Хорошая игра в исполнении нашей команды с самого начала и до конца, играли без страха, вышли с хорошей энергией. Получили обидный гол в самом конце первого периода, но это никак не повлияло на настрой ребят. Командная дисциплина — это очень важный момент. Ребята везде дорабатывали ногами, старались не паниковать, если где-то проигрывали позицию.

Я просто не хочу, чтобы внимание было на мне. Если кто и творит историю, то только ребята, сражаются друг за друга, и то, что сейчас происходит в раздевалке и на скамейке — дорогого стоит.

Седьмой матч — это, наверное, самый большой праздник для болельщиков. Главное не зажиматься и не думать «а что если», а просто быть в моменте и делать то, что ты можешь контролировать», — сказал Звягин.

«Авангард» сравнял счет в серии с «Локомотивом» — 3-3. Решающий седьмой матч между командами пройдет 30 марта в Омске. Начало — в 13.30 мск.

(Анна Бирюкова)