Звягин заявил, что он горд быть частью «Авангарда»

Тренер вратарей «Авангарда» Сергей Звягин заявил, что он горд быть частью омского клуба.

«Я прикипел к «Авангарду». Горжусь тем, что я часть этого клуба. В Омске я живу не в первый раз, и мне здесь очень нравится. Единственный минус — не хватает семьи, которая в этом году не со мной. Город идеально подходит под мой стиль жизни, мне не нужны мегаполисы, мой маршрут — квартира-арена-квартира. Про новый стадион и говорить нечего. Для нас еще в Балашихе создали максимально комфортные условия, а в Омске на новой арене наслаждаешься каждый раз. За пять лет в «Авангарде» у меня ни разу не было, чтобы я шел на работу и думал, чтобы эти часы побыстрее пролетели. Я дорожу этим и стараюсь сделать так, чтобы моя работа приносила пользу», — приводит слова Звягина «Чемпионат».

В нынешнем сезоне «Авангард» занимает третью строчку в Восточной Конференции, набрав 81 очко в 65 играх. Лидирует — «Ак Барс» (89 очков в 66 матчах).