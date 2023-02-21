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Сегодня, 18:17

Звягин заявил, что он горд быть частью «Авангарда»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер вратарей «Авангарда» Сергей Звягин заявил, что он горд быть частью омского клуба.

«Я прикипел к «Авангарду». Горжусь тем, что я часть этого клуба. В Омске я живу не в первый раз, и мне здесь очень нравится. Единственный минус — не хватает семьи, которая в этом году не со мной. Город идеально подходит под мой стиль жизни, мне не нужны мегаполисы, мой маршрут — квартира-арена-квартира. Про новый стадион и говорить нечего. Для нас еще в Балашихе создали максимально комфортные условия, а в Омске на новой арене наслаждаешься каждый раз. За пять лет в «Авангарде» у меня ни разу не было, чтобы я шел на работу и думал, чтобы эти часы побыстрее пролетели. Я дорожу этим и стараюсь сделать так, чтобы моя работа приносила пользу», — приводит слова Звягина «Чемпионат».

В нынешнем сезоне «Авангард» занимает третью строчку в Восточной Конференции, набрав 81 очко в 65 играх. Лидирует — «Ак Барс» (89 очков в 66 матчах).

Источник: https://www.championat.com/hockey/article-5004911-intervyu-s-trenerom-vratarej-avangarda-sergeem-zvyaginym-o-progresse-demchenko-i-fenomene-russkih-golkiperov-nhl.html
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