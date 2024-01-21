Зыков рассказал, как СКА справился с трудностями на старте сезона КХЛ

Форвард СКА Валентин Зыков рассказал, как питерский клуб преодолевал трудности на старте сезон КХЛ.

— Не всегда все складывается идеально, это нормально. Иногда надо преодолевать какие-то препятствия, испытания. Это делает коллектив сильнее, дает положительный результат. Поэтому, как бы что ни складывалось, мы становимся лучше. Только за счет работы преодолеваем все сложности.

— Вы даже ничего не сказали про аспекты игры. То есть, коллектив — это главное?

— Конечно. Какое-то время ушло на поиск взаимопонимания. Ребята стали лучше понимать друг друга на льду, за его пределами. Это помогает нам всем. Команда становится сильнее, выступает лучше, — цитирует Зыкова «РБ Спорт».