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Сегодня, 00:17

Зыков считает, что СКА проиграл ЦСКА из-за нехватки хладнокровия

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий СКА Валентин Зыков подвел итоги матча с ЦСКА (1:2).

«Хорошая игра, у всех команд было много моментов. Голов могло быть намного больше, но сегодня больше повезло ЦСКА. Хладнокровия не хватило. Нужно было больше бросать, а не играть на партнера. Десять раз об этом говорили. Хочется красиво сыграть, когда 12 тысяч приходят. Какая была задумка в моменте с моим голом? Вы думаете, что я из угла сильно шмаляю, чтобы попасть в дальнее стекло или в ворота? Интересно... С ЦСКА интересные матчи с высоким темпом игры. Много болельщиков и эмоций. Играть с ними — всегда праздник. Я — питерский воспитанник. Играл за СКА на Ждановке. Таких голов, какой я сегодня забил, не забивал даже Макдэвид? Вы мне льстите. Причем, нагло и беспардонно», — приводит слова Зыкова «РБ Спорт».

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 57 очков в 40 играх. Следующий матч команда проведет 23 декабря на выезде с «Локомотивом».

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ: https://bookmaker-ratings.ru/news/valentin-zy-kov-takih-golov-kak-ya-ne-zabival-dazhe-makde-vid-vy-mne-l-stite-prichem-bespardonno/
Валентин Зыков
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