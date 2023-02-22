Зыков вернется в состав СКА в матче против «Сочи»

Как стало известно «СЭ», нападающий СКА Валентин Зыков вернется в состав команды в матче против «Сочи» 23 февраля.

Ранее Зыков получил травму в столкновении с нападающим «Ак Барса» Александром Радуловым.

3 февраля в первом периоде матча регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Ак Барс» (7:4) Зыков столкнулся с Радуловым. Нападающий СКА остался лежать на льду, судьи решили посмотреть момент на предмет наложения большого штрафа, однако не увидели фол со стороны капитана «Ак Барса». В результате столкновения Зыков потерял почти весь верхний ряд зубов.

27-летний россиянин провел за СКА 53 матча в этом сезоне, набрав 24 очка (8+16).