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Сегодня, 12:21

Зыков вернется в состав СКА в матче против «Сочи»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Как стало известно «СЭ», нападающий СКА Валентин Зыков вернется в состав команды в матче против «Сочи» 23 февраля.

Ранее Зыков получил травму в столкновении с нападающим «Ак Барса» Александром Радуловым.

3 февраля в первом периоде матча регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Ак Барс» (7:4) Зыков столкнулся с Радуловым. Нападающий СКА остался лежать на льду, судьи решили посмотреть момент на предмет наложения большого штрафа, однако не увидели фол со стороны капитана «Ак Барса». В результате столкновения Зыков потерял почти весь верхний ряд зубов.

27-летний россиянин провел за СКА 53 матча в этом сезоне, набрав 24 очка (8+16).

Валентин Зыков
ХК СКА
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