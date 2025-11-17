ЦСКА обыграл «Ак Барс» в Казани: онлайн-трансляция матча КХЛ

Live
18 ноября, 21:20
В следующем матче «Ак Барс» 21 ноября в гостях сыграет с «Нефтехимиком», а ЦСКА 20 ноября на выезде встретится с минским «Динамо».
ЦСКА набрал 29 очков и вернулся в топ-8 Западной конференции. У «Ак Барса» — 36 очков и третья позиция на Востоке.
60:00. Вот и все! Матч окончен! Хоккеисты «Ак Барса» в домашнем матче чемпионата КХЛ проиграли ЦСКА со счетом 1:4. На гол Ильи Сафонова гости ответили результативными бросками Максима Соркина, Дмитрия Бучельникова, Павла Карнаухова и Кирилла Долженкова.
57:40. Зрители ждут шайб от казанской команды. Те же пока только перепасовываются в чужой зоне.
56:30. Спронг отработал в защите, отобрав шайбу и организовав контратаку. Билялов потащил.
54:14. Только сейчас коммерческий перерыв. Гамзин напомнил о себе, прижав шайбу ко льду.
53:00. А уже шесть минут без пауз. Лишь один бросок в створ за последние минут пять — в исполнении хозяев.
51:20. Более четырех минут команды играют без пауз. Это в пользу ЦСКА, который верно приближает победу.
50:00. Минуты две без бросков в створ. Уже и зрители посвистывают. Большей активности они ждут от хозяев.
49:00. Порой просто вперед выносят шайбу армейцы — а там условный Спронг навязывает борьбу. Тактика рабочая.
48:00. ЦСКА медленно, но верно сокращает отставание по броскам в створ — 14:21. Хотя казалось бы казанцы должны увеличить преимущество, им же нужно отыгрываться.
45:15. ГОООЛ! 4:1 — ведет ЦСКА. Защитники хозяев не уследили за Долженковым на пятаке.
44:20. Раскочегарились команды. Игра без пауз более двух минут, но и бросков минимум.
42:10. К радости болельщиков, шайба покидает зону казанской команды. Еще минуту им отбиваться в меньшинстве.
41:40. При счете 3:1 матч продолжается. Напомним, что хозяева по-прежнему в меньшинстве.
41:30. Гол отменен. Рефери оперативно разобрались — атакующий игрок мешал Билялову. Гол Коваленко не состоялся.
41:30. ГОООЛ! 4:1 в пользу ЦСКА. Сегодня они бросают мало, но реализуют почти каждый второй бросок. Из левого круга результативно пальнул Коваленко.
41:14. Денисенко схлопотал малый штраф. Очень некстати для казанцев. Причина — толчок.
40:40. Спронг получил шайбу и тут же катнул ее в чужую зону ради смены. Почему бы и нет, можно и аккуратно по счету поиграть.
40:01. Возобновился матч в Казани. Впереди третий период. Вбрасывание выиграли москвичи.
40:00. 3:1 — ЦСКА ведет после двух периодов. Счет, конечно, не отражает происходящее на льду. Надежен Гамзин, а зачастую казанцев подводит реализация. Третий игровой отрезок интригует, но перед ним 17-минутная пауза.
38:15. Пытаются казанцы минимизировать отставание перед перерывом, но взамен получают опасные выпады на свои ворота.
37:30. Четвертую шайбу мог пропустить Билялов, но Спронг запорол выход один на один.
36:31. ГОООЛ! 1:3. ЦСКА включил прессинг в чужой зоне. В частности, здорово за шайбу поборолся Карнаухов. Он же и стал автором шайбы, воспользовавшись верным пасом Коваленко.
36:00. 13:11 — преимущество ЦСКА по силовым приемам на данный момент. Доказательство защитной игры команды Никитина.
35:00. В полном составе действует ЦСКА. Ничего серьезного у ворот Гамзина казанцы так и не сообразили.
34:00. Это меньшинство ЦСКА пока проводит очень уверенно. Гамзин без серьезной работы.
33:00. Семь бросков у красно-синих за матч и два гола. Казанцы нанесли 19 бросков и лишь раз огорчили Гамзина.
32:56. Охотюк присел на скамейку для плохих парней. Вновь удаление. Задержка соперника.
32:01. ГОООЛ! 1:2. Бучельников прямым броском прошил Билялова. Большинство реализовано! ЦСКА повел. Вот это поворот, как говорит классик!
31:00. Первый бросок гостей в створ за период. Зернов завершал темповую атаку — Билялов выручил.
30:10. Судьи сегодня на любое падение реагируют свистком. Фисенко наказали за подножку.
30:00. И еще профилактический бросок от Шуравина — неточно. ЦСКА просыпается к середине периода.
29:00. Штанга — сигнал для хозяев. Если они будут транжирить моменты, то могут и не победить сегодня.
28:10. В каркас ворот попали гости! Весь период молчали, а сейчас как заявили! Зернов присел и проверил на прочность каркас ворот. Девятка была рядом.
27:00. Будто в меньшинстве сейчас ЦСКА. По факту это не так, конечно. Наелись гости в дебюте периода, похоже.
25:50. Очередной проброс у армейцев Москвы. Давление на ворота Гамзина не снижается.
24:08. А по броскам в створ казанцы убежали вперед — 17:4. То есть во второй 20-минутке ЦСКА ни разу не угрожал воротам Билялова.
22:30. Тут же проброс от красно-синих — ожидаемо после тяжелейшего пятиминутного меньшинства.
21:10. Барабанов бросал в ответ, завершая быстрое наступление — Гамзин стоит стеной.
21:00. Еще почти минуту армейцам действовать в меньшинстве. Сейчас они огрызнулись контратакой.
20:00. 1:1 — итог первого периода. 14:4 — соотношение по броскам в пользу казанцев, но это преимущество было добыто в основном благодаря концовке, когда армейцы действовали втроем. Казанцы счет открыли и тут же в ответ пропустили. Самое интересное впереди!
19:38. ГОООЛ! 1:1. Пошла жара! Соркин забил в ответ. Казанцы потеряли шайбу в чужой зоне и зевнули разящую контратаку.
18:53. ГОООЛ! 1:0. Буквально затолкали. Численное большинство реализовано. Гамзин делал все, что мог в партере. Сафонов преуспел на пятаке.
18:15. Шайба выползла из зоны ЦСКА. Но тут же казанцы игровой снаряд вернули, куда надо.
17:14. Следом еще одно падение у хозяев. Гарднеру выписали аж пять минут штрафа. Удар соперника клюшкой.
17:10. Падение Денисенко за чужими воротами. Рой наказан малым штрафом за подножку.
14:26. 6:3 — армейцы за счет большинства незначительно сократили отставание по броскам. Чаще атакуют хозяева.
12:30. Пока проблемы с реализацией у гостей в большинстве. Хотя бы расставиться им.
11:25. Удаление в составе казанской команды. Малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой у Галимова.
10:55. Спасение Гамзина после броска верхом издали. Отличный повод для рекламной паузы.
09:21. Вот и парадокс. Скорости не космические, а игра без пауз. Уже почти шесть минут продолжается движуха.
08:50. Выпад два в два удался казанцам — шайба прыгала на армейском пятаке, никто не добавил.
08:00. 4:1 — соотношение по броскам в створ на текущий момент в пользу хозяев. Верных голевых возможностей пока не было.
06:00. В полных составах команды. Вероятно, для взрыва эмоций на льду нужен первый гол.
03:46. Гамзин справился с броском Миллера. Однако Митчелла придержали клюшкой. Это будет удаление!
03:10. Борьба за инициативу продолжается. Команды обмениваются атаками. Темп пока далек от космического.
02:20. Есть первый бросок в створ. Это Фальковский бросал почти что из левого круга — Гамзин парировал шайбу.
01:00. Впрочем, пока лучше шайба держится у красно-синих. Они проводят позиционную атаку.
00:01. Поехали! Встреча в Казани началась. Стартовое вбрасывание осталось за хозяевами.
Вратари: Билялов (Арефьев);
Первое звено: Лямкин, Миллер — Барабанов, Семенов, Яшкин;
Второе звено: Карпухин, Марченко — Алистров, Хмелевский, Денисенко;
Третье звено: Фальковский, Лучевников — Замалтдинов, Сафонов, Галимов;
Четвертое звено: Терехов — Бровкин, Фисенко, Кателевский.
Вратари: Гамзин (Самонов);
Первое звено: Нестеров, Охотюк — Коваленко, Карнаухов, Спронг;
Второе звено: Патрихаев, Рой — Гурьянов, Зернов, Бучельников;
Третье звено: Провольнев, Еременко — Абрамов, Соркин, Полтапов;
Четвертое звено: Чуркин, Шуравин — Долженков, Гарднер, Мингачев.
У казанцев в списке травмированных защитник Альберт Яруллин. У ЦСКА повреждения у защитников Дмитрия Саморукова и Колби Уильямса, а также нападающих Ивана Дроздова и Данилы Моисеева.
За минувшие два года команды сыграли пять матчей — четыре победы у «барсов» при одной у красно-синих. Однако последний матч в Казани завершился сухой победой армейцев (3:0). Это произошло год назад — 17 ноября 2024-го. По шайбе тогда забросили Владислав Провольнев, Владислав Каменев и Виталий Абрамов.
У армейцев в конце октября-начале ноября была серия из четырех поражений: от «Спартака» (2:3), московского «Динамо» (2:3), минского «Динамо» (0:2) и «Торпедо» (1:2). Затем команда Никитина победила «Сибирь» (4:0) и «Северсталь» (3:2), потом уступила «Нефтехимику» (2:3) и «Северстали» (3:4 ОТ).
Казанцы начали ноябрь с трех поражений кряду — от «Лады» (3:4 ОТ), минского «Динамо» (3:4) и «Локомотива» (1:3). Потом команда Гатиятулина обыграла «Нефтехимик» (4:1) и московское «Динамо» (5:4), а также проиграла минскому «Динамо» (3:7).
Встречу «Ак Барс» — ЦСКА в прямом эфире покажет Кинопоиск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
Матч команд Анвара Гатиятулина и Игоря Никитина состоится во вторник, 18 ноября, в Казани на льду «Татнефть-Арены». Стартовое вбрасывание состоится в 19.00 по московскому времени.