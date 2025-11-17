ЦСКА обыграл «Ак Барс» в Казани: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Ак Барс» — ЦСКА: последние очные матчи

За минувшие два года команды сыграли пять матчей — четыре победы у «барсов» при одной у красно-синих. Однако последний матч в Казани завершился сухой победой армейцев (3:0). Это произошло год назад — 17 ноября 2024-го. По шайбе тогда забросили Владислав Провольнев, Владислав Каменев и Виталий Абрамов.