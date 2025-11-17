Видео
Live

Live

18 ноября, 21:20

ЦСКА обыграл «Ак Барс» в Казани: онлайн-трансляция матча КХЛ

Игра FONBET Чемпионата КХЛ.

Фото «СЭ»
Новое Ранее
17 ноября, 17:00

«Ак Барс» проиграл ЦСКА (1:4) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
18 ноября, 19:00. Татнефть-Арена (Казань)
Ак Барс
ЦСКА

18 ноября, 21:19

Спасибо за внимание и до встречи на хоккее!

18 ноября, 21:19

В следующем матче «Ак Барс» 21 ноября в гостях сыграет с «Нефтехимиком», а ЦСКА 20 ноября на выезде встретится с минским «Динамо».

18 ноября, 21:18

ЦСКА набрал 29 очков и вернулся в топ-8 Западной конференции. У «Ак Барса» — 36 очков и третья позиция на Востоке.

18 ноября, 21:18

ЦСКА одержал волевую победу над «Ак Барсом» в Казани

60:00. Вот и все! Матч окончен! Хоккеисты «Ак Барса» в домашнем матче чемпионата КХЛ проиграли ЦСКА со счетом 1:4. На гол Ильи Сафонова гости ответили результативными бросками Максима Соркина, Дмитрия Бучельникова, Павла Карнаухова и Кирилла Долженкова.

18 ноября, 21:17

59:45. И еще один неточный бросок по пустым воротам казанцев.

18 ноября, 21:17

59:00. Последняя минута, очевидно, что матча. Вопрос, какой счет будет итоговым.

18 ноября, 21:15

58:40. Вне игры у казанцев. Их ворота по-прежнему пустые.

18 ноября, 21:14

58:12. И еще один проброс у ЦСКА. В пустые ворота гости не попали.

18 ноября, 21:13

58:00. Проброс у ЦСКА. Пустые ворота у казанцев, напомним.

18 ноября, 21:13

57:40. Зрители ждут шайб от казанской команды. Те же пока только перепасовываются в чужой зоне.

18 ноября, 21:12

57:00. Билялов покинул ворота. Вшестером действуют казанцы.

18 ноября, 21:12

56:30. Спронг отработал в защите, отобрав шайбу и организовав контратаку. Билялов потащил.

18 ноября, 21:11

55:50. Не самый опасный щелчок с острого угла — Гамзин парирует.

18 ноября, 21:10

55:13. Поспешный вход в зону гостей. Вне игры у казанцев.

18 ноября, 21:10

55:00. Рикошет после броска Алистрова — мимо створа прошла шайба.

18 ноября, 21:07

54:14. Только сейчас коммерческий перерыв. Гамзин напомнил о себе, прижав шайбу ко льду.

18 ноября, 21:06

18 ноября, 21:05

53:00. А уже шесть минут без пауз. Лишь один бросок в створ за последние минут пять — в исполнении хозяев.

18 ноября, 21:05

52:10. Алистров проехал за воротами, опасно прострелил — замыкать некому.

18 ноября, 21:04

51:20. Более четырех минут команды играют без пауз. Это в пользу ЦСКА, который верно приближает победу.

18 ноября, 21:03

50:50. Билялов помогает защитникам быстрее разгонять атаку.

18 ноября, 21:03

50:00. Минуты две без бросков в створ. Уже и зрители посвистывают. Большей активности они ждут от хозяев.

18 ноября, 21:02

49:00. Порой просто вперед выносят шайбу армейцы — а там условный Спронг навязывает борьбу. Тактика рабочая.

18 ноября, 21:00

48:00. ЦСКА медленно, но верно сокращает отставание по броскам в створ — 14:21. Хотя казалось бы казанцы должны увеличить преимущество, им же нужно отыгрываться.

18 ноября, 20:59

47:00. Гурьянову дали под углом выкатиться к воротам — Билялов дважды выручил.

18 ноября, 20:58

18 ноября, 20:56

Долженков увеличил преимущество ЦСКА в Казани

45:15. ГОООЛ! 4:1 — ведет ЦСКА. Защитники хозяев не уследили за Долженковым на пятаке.

18 ноября, 20:54

45:01. И снова удаление в составе хозяев. Малый штраф выписали Терехову.

18 ноября, 20:53

44:20. Раскочегарились команды. Игра без пауз более двух минут, но и бросков минимум.

18 ноября, 20:52

43:15. Хозяева в полном составе. Денисенко спешит на помощь партнерам.

18 ноября, 20:51

42:10. К радости болельщиков, шайба покидает зону казанской команды. Еще минуту им отбиваться в меньшинстве.

18 ноября, 20:50

41:40. При счете 3:1 матч продолжается. Напомним, что хозяева по-прежнему в меньшинстве.

18 ноября, 20:49

41:30. Гол отменен. Рефери оперативно разобрались — атакующий игрок мешал Билялову. Гол Коваленко не состоялся.

18 ноября, 20:48

41:30. Запрос на блокировку вратаря поступил от тренерского штаба хозяев.

18 ноября, 20:48

41:30. ГОООЛ! 4:1 в пользу ЦСКА. Сегодня они бросают мало, но реализуют почти каждый второй бросок. Из левого круга результативно пальнул Коваленко.

18 ноября, 20:46

41:14. Денисенко схлопотал малый штраф. Очень некстати для казанцев. Причина — толчок.

18 ноября, 20:45

40:40. Спронг получил шайбу и тут же катнул ее в чужую зону ради смены. Почему бы и нет, можно и аккуратно по счету поиграть.

18 ноября, 20:44

40:01. Возобновился матч в Казани. Впереди третий период. Вбрасывание выиграли москвичи.

18 ноября, 20:28

18 ноября, 20:26

ЦСКА после двух периодов обыгрывает «Ак Барс»

40:00. 3:1 — ЦСКА ведет после двух периодов. Счет, конечно, не отражает происходящее на льду. Надежен Гамзин, а зачастую казанцев подводит реализация. Третий игровой отрезок интригует, но перед ним 17-минутная пауза.

18 ноября, 20:26

39:00. Последняя минута второго периода побежала.

18 ноября, 20:25

38:15. Пытаются казанцы минимизировать отставание перед перерывом, но взамен получают опасные выпады на свои ворота.

18 ноября, 20:24

37:30. Четвертую шайбу мог пропустить Билялов, но Спронг запорол выход один на один.

18 ноября, 20:21

Карнаухов упрочил лидерство ЦСКА в матче с «Ак Барсом»

36:31. ГОООЛ! 1:3. ЦСКА включил прессинг в чужой зоне. В частности, здорово за шайбу поборолся Карнаухов. Он же и стал автором шайбы, воспользовавшись верным пасом Коваленко.

18 ноября, 20:20

36:00. 13:11 — преимущество ЦСКА по силовым приемам на данный момент. Доказательство защитной игры команды Никитина.

18 ноября, 20:19

35:00. В полном составе действует ЦСКА. Ничего серьезного у ворот Гамзина казанцы так и не сообразили.

18 ноября, 20:18

34:00. Это меньшинство ЦСКА пока проводит очень уверенно. Гамзин без серьезной работы.

18 ноября, 20:18

18 ноября, 20:16

33:00. Семь бросков у красно-синих за матч и два гола. Казанцы нанесли 19 бросков и лишь раз огорчили Гамзина.

18 ноября, 20:15

32:56. Охотюк присел на скамейку для плохих парней. Вновь удаление. Задержка соперника.

18 ноября, 20:13

Бучельников вывел ЦСКА вперед в матче в Казани

32:01. ГОООЛ! 1:2. Бучельников прямым броском прошил Билялова. Большинство реализовано! ЦСКА повел. Вот это поворот, как говорит классик!

18 ноября, 20:11

31:00. Первый бросок гостей в створ за период. Зернов завершал темповую атаку — Билялов выручил.

18 ноября, 20:11

30:20. Детская ошибка у ЦСКА — не закрыли зону при розыгрыше лишнего игрока.

18 ноября, 20:10

30:10. Судьи сегодня на любое падение реагируют свистком. Фисенко наказали за подножку.

18 ноября, 20:09

30:00. И еще профилактический бросок от Шуравина — неточно. ЦСКА просыпается к середине периода.

18 ноября, 20:08

29:00. Штанга — сигнал для хозяев. Если они будут транжирить моменты, то могут и не победить сегодня.

18 ноября, 20:07

28:10. В каркас ворот попали гости! Весь период молчали, а сейчас как заявили! Зернов присел и проверил на прочность каркас ворот. Девятка была рядом.

18 ноября, 20:04

27:20. Долгожданная для москвичей коммерческая пауза. Гамзин может попить водички.

18 ноября, 20:03

27:00. Будто в меньшинстве сейчас ЦСКА. По факту это не так, конечно. Наелись гости в дебюте периода, похоже.

18 ноября, 20:02

25:50. Очередной проброс у армейцев Москвы. Давление на ворота Гамзина не снижается.

18 ноября, 20:01

18 ноября, 20:00

24:08. А по броскам в створ казанцы убежали вперед — 17:4. То есть во второй 20-минутке ЦСКА ни разу не угрожал воротам Билялова.

18 ноября, 19:59

23:32. Шайба взвыла вверх после броска Барабанова — это уж явно неточно.

18 ноября, 19:58

23:10. Гости постепенно вспоминают об атаке. И высокий прессинг включают.

18 ноября, 19:56

22:30. Тут же проброс от красно-синих — ожидаемо после тяжелейшего пятиминутного меньшинства.

18 ноября, 19:56

22:00. Выстояли армейцы в меньшинстве. Но по инерции продолжают атаковать казанцы.

18 ноября, 19:55

21:10. Барабанов бросал в ответ, завершая быстрое наступление — Гамзин стоит стеной.

18 ноября, 19:54

21:00. Еще почти минуту армейцам действовать в меньшинстве. Сейчас они огрызнулись контратакой.

18 ноября, 19:53

20:25. Миллер приложился от синей линии — Гамзин бдителен. Шайба зафиксирована.

18 ноября, 19:52

20:01. Возобновился матч в Казани. Хозяева в большинстве. Впереди второй периода.

18 ноября, 19:37

18 ноября, 19:37

«Ак Барс» и ЦСКА в первом периоде обменялись голами

20:00. 1:1 — итог первого периода. 14:4 — соотношение по броскам в пользу казанцев, но это преимущество было добыто в основном благодаря концовке, когда армейцы действовали втроем. Казанцы счет открыли и тут же в ответ пропустили. Самое интересное впереди!

18 ноября, 19:35

ЦСКА в меньшинстве сравнял счет в матче с «Ак Барсом»

19:38. ГОООЛ! 1:1. Пошла жара! Соркин забил в ответ. Казанцы потеряли шайбу в чужой зоне и зевнули разящую контратаку.

18 ноября, 19:32

Сафонов открыл счет в матче «Ак Барса» с ЦСКА

18:53. ГОООЛ! 1:0. Буквально затолкали. Численное большинство реализовано. Гамзин делал все, что мог в партере. Сафонов преуспел на пятаке.

18 ноября, 19:32

18:15. Шайба выползла из зоны ЦСКА. Но тут же казанцы игровой снаряд вернули, куда надо.

18 ноября, 19:31

18:00. Хмелевский после перевода щелкнул в верхний ближний угол — Гамзин закрыл.

18 ноября, 19:30

17:50. Армейцы сейчас действуют втроем. Щайба зону гостей не покидает.

18 ноября, 19:28

17:14. Следом еще одно падение у хозяев. Гарднеру выписали аж пять минут штрафа. Удар соперника клюшкой.

18 ноября, 19:27

17:10. Падение Денисенко за чужими воротами. Рой наказан малым штрафом за подножку.

18 ноября, 19:26

16:00. Армейцы контролируют шайбу в своей зоне. Так-то точно не пропустят.

18 ноября, 19:24

15:10. Гамзин намертво зафиксировал шайбу после броска Фальковского.

18 ноября, 19:23

14:26. 6:3 — армейцы за счет большинства незначительно сократили отставание по броскам. Чаще атакуют хозяева.

18 ноября, 19:22

13:45. Время для второй и последней рекламной паузы в периоде.

18 ноября, 19:20

13:30. В полном составе казанская команда. Армейское большинство ушло в молоко.

18 ноября, 19:20

12:30. Пока проблемы с реализацией у гостей в большинстве. Хотя бы расставиться им.

18 ноября, 19:18

11:25. Удаление в составе казанской команды. Малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой у Галимова.

18 ноября, 19:17

18 ноября, 19:15

10:55. Спасение Гамзина после броска верхом издали. Отличный повод для рекламной паузы.

18 ноября, 19:14

10:00. Экватор первого периода. Чуть предпочтительнее казанская команда.

18 ноября, 19:14

09:21. Вот и парадокс. Скорости не космические, а игра без пауз. Уже почти шесть минут продолжается движуха.

18 ноября, 19:13

08:50. Выпад два в два удался казанцам — шайба прыгала на армейском пятаке, никто не добавил.

18 ноября, 19:12

08:00. 4:1 — соотношение по броскам в створ на текущий момент в пользу хозяев. Верных голевых возможностей пока не было.

18 ноября, 19:11

07:00. Более трех минут команды действуют без пауз. Гамзин справился с прострелом.

18 ноября, 19:10

06:00. В полных составах команды. Вероятно, для взрыва эмоций на льду нужен первый гол.

18 ноября, 19:10

05:30. Маловато бросков в неравных составах. Казанцы не успели закрыть зону.

18 ноября, 19:09

18 ноября, 19:08

03:52. Семенов удаляется следом. Четыре на четыре формат. Наказание за подножку.

18 ноября, 19:07

03:46. Провольнев открыл счет удалений. Задержка соперника клюшкой.

18 ноября, 19:06

03:46. Гамзин справился с броском Миллера. Однако Митчелла придержали клюшкой. Это будет удаление!

18 ноября, 19:05

03:10. Борьба за инициативу продолжается. Команды обмениваются атаками. Темп пока далек от космического.

18 ноября, 19:05

02:20. Есть первый бросок в створ. Это Фальковский бросал почти что из левого круга — Гамзин парировал шайбу.

18 ноября, 19:04

01:00. Впрочем, пока лучше шайба держится у красно-синих. Они проводят позиционную атаку.

18 ноября, 19:04

Матч «Ак Барса» и ЦСКА стартовал

00:01. Поехали! Встреча в Казани началась. Стартовое вбрасывание осталось за хозяевами.

18 ноября, 19:01

Гимны Татарстана и России прозвучали. Вот-вот и начнется игра.

18 ноября, 18:56

Команды появляются на льду. Стартует церемония открытия матча в Казани.

18 ноября, 18:23

Состав «Ак Барса» на матч против ЦСКА

Вратари: Билялов (Арефьев);

Первое звено: Лямкин, Миллер — Барабанов, Семенов, Яшкин;

Второе звено: Карпухин, Марченко — Алистров, Хмелевский, Денисенко;

Третье звено: Фальковский, Лучевников — Замалтдинов, Сафонов, Галимов;

Четвертое звено: Терехов — Бровкин, Фисенко, Кателевский.

18 ноября, 18:20

Состав ЦСКА на матч в Казани

Вратари: Гамзин (Самонов);

Первое звено: Нестеров, Охотюк — Коваленко, Карнаухов, Спронг;

Второе звено: Патрихаев, Рой — Гурьянов, Зернов, Бучельников;

Третье звено: Провольнев, Еременко — Абрамов, Соркин, Полтапов;

Четвертое звено: Чуркин, Шуравин — Долженков, Гарднер, Мингачев.

18 ноября, 12:05

17 ноября, 18:10

Кто не сыграет в матче «Ак Барс» — ЦСКА

У казанцев в списке травмированных защитник Альберт Яруллин. У ЦСКА повреждения у защитников Дмитрия Саморукова и Колби Уильямса, а также нападающих Ивана Дроздова и Данилы Моисеева.

17 ноября, 18:00

«Ак Барс» — ЦСКА: последние очные матчи

За минувшие два года команды сыграли пять матчей — четыре победы у «барсов» при одной у красно-синих. Однако последний матч в Казани завершился сухой победой армейцев (3:0). Это произошло год назад — 17 ноября 2024-го. По шайбе тогда забросили Владислав Провольнев, Владислав Каменев и Виталий Абрамов.

17 ноября, 17:50

Форма ЦСКА в последних играх КХЛ

У армейцев в конце октября-начале ноября была серия из четырех поражений: от «Спартака» (2:3), московского «Динамо» (2:3), минского «Динамо» (0:2) и «Торпедо» (1:2). Затем команда Никитина победила «Сибирь» (4:0) и «Северсталь» (3:2), потом уступила «Нефтехимику» (2:3) и «Северстали» (3:4 ОТ).

17 ноября, 17:40

Форма «Ак Барса» в последних играх КХЛ

Казанцы начали ноябрь с трех поражений кряду — от «Лады» (3:4 ОТ), минского «Динамо» (3:4) и «Локомотива» (1:3). Потом команда Гатиятулина обыграла «Нефтехимик» (4:1) и московское «Динамо» (5:4), а также проиграла минскому «Динамо» (3:7).

17 ноября, 17:30

Где смотреть трансляцию матча «Ак Барс» — ЦСКА

Встречу «Ак Барс» — ЦСКА в прямом эфире покажет Кинопоиск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

17 ноября, 17:20

Дата, место и время начала матча «Ак Барс» — ЦСКА

Матч команд Анвара Гатиятулина и Игоря Никитина состоится во вторник, 18 ноября, в Казани на льду «Татнефть-Арены». Стартовое вбрасывание состоится в 19.00 по московскому времени.

17 ноября, 17:10

Всем привет!

В матче FONBET Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» примет ЦСКА. «СЭ» будет подробно следить за игрой. Присоединяйтесь!