Live

Live

22 октября, 18:50

«Ак Барс» — «Локомотив: онлайн-трансляция матча КХЛ

Игра FONBET Чемпионата КХЛ.

Новое Ранее
22 октября, 21:19

Матч окончен

60:00. Все, «Ак Барс» побеждает с минимальным счетом и продолжает свою победную поступь. Не самым зрелищным и открытым получился этот матч, но казанцы одержали трудовую победу, забросив всего одну шайбу. На этом на сегодня все.

22 октября, 21:18

59:58. Щелчок Герната в самой концовке — Билялов останавливает шайбу и накрывает ее собой. Кажется, это все.

22 октября, 21:16

59:39. «Локомотив» взял тайм-аут. 21 секунда до сирены. И всего одна шайба может перевести игру в овертайм.

22 октября, 21:15

58:08. Каюмов низом бросал в угол — Семенов успел подставить клюшку и помешать.

22 октября, 21:14

57:57. Нет, не пересекла! Застряла где-то под щитком у Билялова. А Исаев тем временем покидает лед — «Локомотив» снимает вратаря, меняя его на шестого полевого игрока.

22 октября, 21:13

57:50. Видеопросмотр будет! Есть у арбитров сомнения, не пересекла ли шайба линию ворот в одной из атак «Локомотива» во время игры в большинстве.

22 октября, 21:12

57:32. Все, отоборонялся «Ак Барс», в полном составе казанцы. Пожалуй, самое тяжко меньшинство было у них сейчас за эту игру.

22 октября, 21:10

56:27. Князев бросается под шайбу после броска Шалунова! Казанцы пытаются отстоять победный счет, а «Локомотив» реально давит в это большинство.

22 октября, 21:09

55:47. Радулов дважды за три секунды атаковал, но Билялов героически спасает свои ворота в обоих случаях!

22 октября, 21:08

55:32. И помешал с нарушением! Марченко за подножку получает 2 минуты и оставляет «Ак Барс» в меньшинстве! Шанс для «Локомотива»!

22 октября, 21:07

55:30. Березкин вошел в зону, убрал шайбу и исхитрился нанести бросок с неудобной руки, но попал в голкипера. Впрочем, там Марченко ему помешал.

22 октября, 21:06

54:22. Гернат и Черепанов по очереди лупили по воротам, но оба раза Билялов был на высоте.

22 октября, 21:05

53:44. Шалунов прокатился за воротами и выдал передачу на пятак, но там никого из партнеров почему-то не оказалось.

22 октября, 21:03

52:21. Фрейз надежно сыграл в обороне, перехватив прострел Яшкина на пятак.

22 октября, 21:02

51:15. Отскочила шайба от лицевого борта после броска Иванова, Волков после отскока добавлял — в голкипера.

22 октября, 21:01

50:50. Радулов ушел от защитника, заложил вираж и в дальний щелкнул — рядом со штангой! Чувствует Александр свою вину за пропущенную шайбу.

22 октября, 21:00

50:25. Карпухин швыряет шайбу от синей — Исаев на месте.

22 октября, 20:58

«Ак Барс» реализует большинство

49:43. ГООООЛ! И все-таки увидели мы взятие ворот сегодня! Алистрова вывели на бросок из левого круга вбрасывания, и он послал шайбу точнехонько в дальний угол. А Сафонов успел чуть закрыть обзор вратарю.

22 октября, 20:57

49:20. Удаление у ярославцев! Радулов садится на скамейку штрафников за задержку соперника клюшкой.

22 октября, 20:55

48:12. Паник вошел в зону и щелкнул из-под Фальковского — Степан успел задеть клюшкой шайбу, и она проскочила мимо ворот.

22 октября, 20:54

47:32. Исаев снова в игре — подставил ловушку под дальний выстрел Алистратова, хотя шайба, кажется, летела рядом со штангой.

22 октября, 20:53

46:41. Фисенко вошел в зону и решил проверить Исаева кистевым броском, но точность немного подвела.

22 октября, 20:51

45:26. Барабанов подхватил отскок на пятаке и попытался переправить шайбу в сетку, но Исаев успел сомкнуть щитки.

22 октября, 20:50

44:22. Шалунов нанес бросок из левого круга вбрасывания — Билялов отразил.

22 октября, 20:49

43:31. Сурин дважды за несколько секунд тревожил Билялова. Сначала он не попал в створ, а когда атака продолжилась вторым темпом, уже голкипер вступил в игру.

22 октября, 20:47

42:12. А теперь Рафиков удачно блокирует бросок Фальковского. Голкиперы пока отдыхают в целом.

22 октября, 20:46

41:29. Хмелевский решился на бросок с дистанции, но Березкин успел подставить клюшку-«шлагбаум».

22 октября, 20:45

22 октября, 20:44

Третий период

40:01. «Ак Барс» выигрывает стартовое вбрасывание — заключительный период стартовал.

22 октября, 20:28

22 октября, 20:27

Перерыв

40:00. Сирена фиксирует окончание второго периода. И снова нули на табло — ждем голов в третьей 20-минутке.

22 октября, 20:26

39:30. Опасно могло получиться в атаке у «Ак Барса», но Денисенко чуть не успел к передаче на пятак.

22 октября, 20:24

38:39. Черепанов с дистанции приложился, но попал в своего же игрока. Бывает и такое.

22 октября, 20:23

37:17. Радулов в штангу попадает! Хлесткий бросок у него получился из-под защитника.

22 октября, 20:22

36:10. Барабанов едва не подправил шайбу с пятака после прострела от борта!

22 октября, 20:20

35:27. В равных составах команды. Казанцы толком ничего опасного за это большинство не создали.

22 октября, 20:19

34:18. Кирьянов удрал в контратаку, но бросок у него получился прямо в голкипера.

22 октября, 20:18

33:27. Сурин умудрился выбить клюшку у Яшкина. Это две минуты. «Ак Барс» будет в большинстве.

22 октября, 20:17

33:07. А теперь Миллер здорово разобрался в эпизоде, проскочил между защитниками и шарахнул по воротам, но чуть-чуть не попал в створ.

22 октября, 20:16

32:09. Кателевский подключился к атаке вдоль борта и пальнул в дальний — неточно.

22 октября, 20:14

31:28. Хмелевский на скорости вошел в зону и бросил в дальний угол — шайба рядом со штангой прошла.

22 октября, 20:13

30:45. Яшкин приложился из круга вбрасывания — Исаев подставляет ловушку.

22 октября, 20:11

29:02. И «Ак Барс» не использовал преимущество в лишнего игрока. В полном составе ярославцы.

22 октября, 20:10

28:46. Миллер на скорости вошел в зону и щелкнул — рядом со штангой.

22 октября, 20:09

27:19. «Ак Барс» в полном составе, Замалтдинов вернулся на лед. Теперь «Локомотив» в меньшинстве.

22 октября, 20:08

27:02. Фрейз клюшкой зарядил по сопернику. И теперь уже у ярославцев удаление. Через 17 секунд «Ак Барс» будет играть в большинстве.

22 октября, 20:07

26:35. Никак не складывается у «Локомотива» сейчас игра 5 на 4. Не получается расположиться в чужой зоне. Очередное большинство уплывает...

22 октября, 20:05

25:52. Билялов отразил бросок Березкина. А Лямкин уже выскочил из штрафного бокса. Вчетвером уже казанцы.

22 октября, 20:04

25:19. И еще одно удаление у казанцев! Втроем «Ак Барс» останется на 27 секунд. Нарушение численного состава зафиксировано, Замалтдинов будет отбывать наказание за команду.

22 октября, 20:02

24:20. Сафонов едва не забросил с пятака — Иванов в последний момент помешал ему нанести бросок!

22 октября, 20:01

23:46. Удаление у «Ак Барса». Лямкин получил две минуты за блокировку.

22 октября, 20:00

23:19. Дыняк с острого угла решился на бросок — в голкипера.

22 октября, 19:58

23:04. Полунин набрасывал на пятак, Радулов пытался подправить, но не судьба.

22 октября, 19:57

22:27. Денисенко щелкнул в дальний угол — Исаев все контролировал и легко поймал шайбу.

22 октября, 19:55

21:18. Яшкин атаковал с левого фланга — Исаев отбил перед собой, а потом зафиксировал шайбу.

22 октября, 19:54

Второй период

20:01. Продолжается матч! В первом периоде «Локомотив» перебросал «Ак Барс» со счетом 19:18, но по броскам в створ преимущество у казанцев — 10:4.

22 октября, 19:36

22 октября, 19:35

Перерыв

20:00. Все, практически выстоял «Ак Барс» в очередном меньшинстве. Нет заброшенных шайб в первом периоде, но впереди еще два.

22 октября, 19:33

19:04. Рафиков заряжал со входа в зону, но Фисенко успел заблокирвать бросок.

22 октября, 19:32

18:02. Семенов две минуты штрафа получил за атаку в область головы и шеи. «Локомотив» будет доигрывать период в большинстве.

22 октября, 19:30

17:29. Яшкин в контратаке бросил из-под защитника — мимо дальней штанги.

22 октября, 19:29

16:14. Елесин продвинулся вдоль борта, сместился к центру и швырнул шайбу низом, но Князев успел выставить клюшку.

22 октября, 19:28

16:00. В полном составе «Ак Барс». Активно казанцы провели большинство, но реализовать численное преимущество не получилось.

22 октября, 19:27

15:16. В меньшинстве убежали в контратаку казанцы, Брэндон завершал броском из круга вбрасывания — голкипер на месте.

22 октября, 19:26

15:02. И еще одна попытка от Радулова — снова чуть неточно. А с броском Каюмова справился Билялов.

22 октября, 19:25

14:45. Шалунова вывели на бросок, но Марченко подставился вовремя. А потом Радулов завершал розыгрыш шайбы, но не попал в дальний угол.

22 октября, 19:23

13:59. Большинство у «Локомотива» будет. Фисенко две минуты получил за задержку соперника клюшкой.

22 октября, 19:22

13:38. Ярославцы опасно ответили — Елесин кистевой исполнил в дальний угол, но немного не попал.

22 октября, 19:20

12:30. А теперь попытка от Барабанова — Исаев парирует его бросок.

22 октября, 19:19

11:27. У Каюмова не получился бросок в касание — шайба слетела с клюшки в последний момент.

22 октября, 19:18

10:22. Сафонов вдоль левого борта прошел и с острого угла приложился — Исаев успел закрыть ближний.

22 октября, 19:17

09:31. Князев заряжал от синей, пока Сафонов на пятаке пытался закрыть обзор голкиперу, но шайба просвистела мимо ворот.

22 октября, 19:16

08:56. Каюмов блокирует бросок Лямкина, подставляя клюшку. А несколькими секундами ранее Барабанов не смог подправить шайбу с пятака.

22 октября, 19:14

07:44. Фальковский от синей зарядил от души — Исаев на месте.

22 октября, 19:12

06:39. Яшкин атаковал с пятака после паса из-за ворот — Исаев щитками отражает.

22 октября, 19:11

05:27. Казанцы больше владеют шайбой сейчас, но острых бросков у «Ак Барса» не так много.

22 октября, 19:10

04:40. Семенов набрасывал на пятак, Сафонов подправлял, но Исаев в итоге накрыл шайбу. И в полном составе сейчас будут ярославцы.

22 октября, 19:09

03:08. Кирьянов в касание щелкал после передачи от борта — рядом со штангой!

22 октября, 19:08

03:21. В полном составе «Ак Барс». И еще почти полторы минуты большинства будет у казанцев.

22 октября, 19:07

02:41. А теперь «Локо» получает штраф за нарушение численности состава. Волков отбывать отправился.

22 октября, 19:05

02:20. Рафиков завершал розыгрыш хлестким броском — Билялов на месте. А перед этим Радулов после отскока едва не переправил шайбу в ворота.

22 октября, 19:04

01:18. И удаление сразу же. Денисенко за удар клюшкой получает 2 минуты. Большинство у «Локомотива».

22 октября, 19:03

01:01. Березкин в быстрой атаке «Локо» щелкнул в дальний угол, но в ворота не попал.

22 октября, 19:02

Первый период

00:01. Начинается матч! Казанцы выигрывают стартовое вбрасывание.

22 октября, 19:00

Матч «Ак Барс» — «Локомотив» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

21 октября, 23:11

«Ак Барс» — «Локомотив»: история противостояния

В этом сезоне команды пересекутся в первый раз. В последние годы удача в очных встречах сопутствует «Локомотиву» — ярославцы победили в пяти последних матчах с «Ак Барсом». Казанцы не выигрывают у железнодорожников с декабря 2022 года.

21 октября, 23:10

«Ак Барс» — «Локомотив»: турнирное положение

«Локомотив» с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице и лидирует в Западной конференции. «Ак Барс» имеет на игру меньше и отстает на 3 очка. При этом на Востоке казанцы только третьи.

У «Ак Барса» впечатляющая победная серия из 8 матчей подряд. Последний раз казанцы проигрывали почти месяц назад — в конце сентября в гостевом матче с «Автомобилистом».

21 октября, 23:09

Где смотреть матч «Ак Барс» — «Локомотив»

В прямом эфире игру «Ак Барс» — «Локомотив» можно посмотреть на Кинопоиске. Матч «Ак Барс» — «Локомотив» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс. На сайте «СЭ» будет доступна текстовая онлайн-трансляция.

21 октября, 23:07

Где сыграют «Ак Барс» и «Локомотив»

Матч «Ак Барс» — «Локомотив» начнется в 19:00 по московскому времени. Игра состоится на «Татнефть-Арене».

21 октября, 23:04

Всем привет! В КХЛ нас ждет любопытное противостояние ярких представителей Запада и Востока. Казанский «Ак Барс» на своей площадке принимает ярославский «Локомотив». «Спорт-Экспресс» проведет текстовую трансляцию этой встречи. Присоединяйтесь!