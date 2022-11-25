Занося вещи в сушилку, наткнулся глазом на железный штырь. Молодой вратарь чуть не угробил карьеру

Обзор дня Алексея Шевченко.

Отказ

«Сибирь» внесла в список отказов нападающего Антона Шенфельда. Никто и не удивлен. В этом сезоне хоккеист провел 28 матчей, набрал всего 3 (0+3) очка и выглядел не лучшим образом в ноябрьских играх. Что-то вообще не пошло у хоккеиста в этом сезоне. Можно, конечно, предположить, что ему не комфортно именно в Новосибирске, но кризис Антона начался еще в момент, когда он был в «Торпедо». В прошлом чемпионате его обменяли из Нижнего Новгорода после того, как он отличился лишь раз в 22 встречах, набрав пять очков. После переезда ситуация сильно не улучшилась, но это списывали на адаптацию. Все-таки 8 (2+6) очков в 13 матчах регулярного чемпионата и 1+2 в пяти встречах плей-офф не выглядели сильным провалом.

Но в этом сезоне все валилось из рук. При этом нельзя сказать, что главный тренер изначально не давал шансов. Форвард начинал сезон в первой тройке с Александром Шаровым и Валентином Пьяновым, но первые два матча провел настолько безобразно, что угодил в запас. Тогда писали, что Мартемьянов отправил нескольких ребят на трибуны из-за нарушения режима, но тренер все опровергал, ссылался на плохую игру. Вернулся Антон уже к новым партнерам, несколько встреч провел с Вячеславом Основиным и Владимиром Бутузовым, но улучшений не было. Хоккеист выпадал из состава, впрочем, когда возвращался, то всегда получал много игрового времени. Однако никакой пользы команде не принес. В этом сезоне Шенфельд запомнился только тем, что в овертайме удалился в единоборстве с Ридом Буше, и уже позже судейский комитет признал, что Рид приукрашивал в том моменте.

Может быть, Антона кто-то и возьмет. В «Торпедо» он показывал неплохие цифры, дважды преодолевал отметку в 10 заброшенных шайб. Но его зарплата — 30 миллионов. И пусть выплатить надо уже не всю сумму, а только 15, это все равно дорого для нападающего, который ни разу не забил в этом сезоне.

Новичок

«Куньлунь» опровергает, что в КХЛ никто ехать не хочет, а на рынке нет нормальных предложений. Накануне команда из Мытищ подписала контракт со словацким нападающим Томашем Юрчо. Возможно, в другой ситуации его бы действительно не рассматривали в качестве усиления наши команды, но по нынешним меркам это очень добротный форвард. Словака мы прекрасно помним — в прошлом сезоне защищал цвета «Барыса». Провел 22 матча в регулярном чемпионате и плей-офф, набрал 13 (5+8) очков. Не сказать, чтобы он сильно впечатлил, но и общей картины не портил. Даже странно, что казахстанский клуб не продлил с ним соглашение.

Юрчо — недорогой хоккеист, но с определенным уровнем мастерства. Глядя на нынешнюю команду Андрея Скабелки, не совсем понятно, кто бы вытеснил его из состава. Плюс Томашу всего 29 лет, а до недавного времени он выступал в Северной Америке, скорее был в клубах АХЛ, чем НХЛ, хотя в чемпионате-2020/21 восемь раз выходил на лед в форме «Вегаса».

Не совсем понятно, для чего он «Куньлуню», учитывая турнирное положение и концепцию развития. Побороться за плей-офф? Отрыв от восьмого места 10 очков, и пусть мытищинцы никогда не сдаются, стабильности им не хватает. За сборную Китая Томаш сыграть не сможет. Не исключено, что тут обоюдный интерес. У Юрчо есть пара недель, чтобы показать себя и добиться интереса со стороны других команд нашей лиги. И «Куньлуню» выгодно — обменяют или продадут в случае чего. Правда, Томаш последний раз выходил на лед в официальных матчах 9 марта этого года, а после таких пауз трудно показать свой уровень. Но он постарается, если не планирует завершать карьеру.

Ситуация

«Северсталь» неожиданно переиграла «Витязь» на своем льду. Главный тренер подмосковной команды должен всерьез задуматься о своей работе. Да, команда, может быть, не лучшая в лиге по подбору хоккеистов, но такие матчи обязана вытаскивать. Дело в том, что у череповецкого клуба не осталось опытных вратарей. Владислав Подъяпольский обменян в СКА, Александр Самонов пришел травмированным и просто не готов играть, а Дмитрий Шугаев получил повреждение и выбыл на неопределенный срок. На матч против «Витязя» вышел Тимофей Королев. Перспективный парень 2003 года рождения. Но совсем недавно он был в Москве вместе с «Алмазом» и пропустил такие легкие шайбы от «Крыльев Советов», что все расстроились. Словно впервые появился на площадке на профессиональном уровне, голкипер не имеет права не справляться с шайбой в таких моментах. На вторую игру с «Крыльями» его уже не поставили, а сейчас Тимофей уже в КХЛ. И сыграл-то неплохо, принес победу команде, пару раз по-настоящему выручил.

Но это же проблема «Витязя», что форварды не нагружали его работой. Тем более оборона череповецкого клуба не самая сильная линия и дает шансы соперникам. Королев в прошлом сезоне провел один матч в КХЛ. Тогда у Андрея Разина тоже была проблема с вратарями, Тимофей, кстати, тогда тоже вышел против «Витязя» и победил. Но затем вратарь выбыл из строя из-за глупейшего повреждения. Занося вещи в сушилку, Королев наткнулся глазом на железный штырь и выбыл из строя. Затем вернулись взрослые вратари, а молодого отправили в МХЛ. И если бы не форс-мажор, то он провел бы весь сезон в «Алмазе». Такому вратарю «Витязь» не сумел забросить больше двух шайб.