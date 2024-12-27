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Сегодня, 14:30

Суперталант из СКА, молодые звезды Ларионова, новые открытия Разина. 30 лучших юниоров российского хоккея

30 лучших юниоров российского хоккея в декабре 2024 года
Иван Богун
Корреспондент
Иван Демидов и Никита Артамонов.
Иван Демидов и Никита Артамонов.
Фото ХК СКА, Global Look Press
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Новая версия ежегодного рейтинга «СЭ».

В традиционной рубрике, которая стартовала еще в 2018 году, отдел хоккея «СЭ» обновляет рейтинг 30 лучших российских юниоров из игроков не старше 20 лет. К сожалению, нашей команды снова нет на МЧМ, поэтому сравнить молодых звезд КХЛ с североамериканскими и европейскими проспектами на льду не выйдет.

На этот раз мы собрали свой топ из хоккеистов 2005 года рождения и младше. Как формируется список и что значат показатели вроде 9.0В, вы можете прочитать ниже.

1. Ровно три года Матвей Мичков удерживал безоговорочное лидерство в нашем рейтинге. Однако в этом сезоне он уже вырос из статуса юниора и вынужден уступить лидерство своему бывшему одноклубнику и будущему конкуренту за звание главного российского таланта поколения Ивану Демидову.

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Если смотреть на голые цифры, то по статистике, как и по влиянию на свою команду, нападающий СКА уступает своему одногодке Никите Артамонову. Однако здесь нужно делать поправку на среднее игровое время, которое оба парня 2005 года получают в КХЛ. Пока один регулярно выходит в первом звене у Игоря Ларионова и планомерно развивается, второй — при всем своем таланте — перед каждым матчем должен гадать, попал ли он в состав невероятно раздутого состава армейцев. Давайте скажем прямо: в Санкт-Петербурге талант Демидова откровенно сдерживается несовершенством местной системы.

2. После прорывного прошлого сезона и заслуженного выбора во втором раунде драфта НХЛ Артамонову, в отличие от большинства сверстников, удалось избежать синдрома второго сезона. И, хотя воспитанник нижнекамского хоккея начинал сезон не лучшим образом, сейчас он лидирует по количеству очков в «Торпедо» вместе с Дмитрием Кагарлицким (27). Уже в декабре проспект «Каролины» перекрыл свой прошлогодний бомбардирский рекорд (23), и до конца регулярки ему вполне по силам пробить отметку в 40 результативных баллов.

3. Чуть ниже спустился партнер Артамонова по команде Антон Силаев. Сейчас габаритный двухсторонний и не по годам зрелый защитник с классным катанием, взрывавший осенью 2023-го соцсети своими хайлатами, дает не так много поводов говорить о себе. Уроженец Сарова не проваливается и не выпадает из состава нижегородцев. Однако ощущения, что он сделал шаг вперед по сравнению с преддрафтовым сезоном, пока нет.

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4. Примерно аналогичная ситуация с Дмитрием Симашевым и Михаилом Гуляевым, без которых уже сложно представить «Локомотив» и «Авангард» соответственно. Переживать за их развитие не приходится. Свернуть не туда два выпускника первого раунда не должны. Но сейчас от них ждут немного большего.

5. А вот Даниил Бут и Михаил Ильин в свой заключительный юниорский сезон продолжили движение вверх и повысили свои акции. С каждым месяцем сомнений, что нападающий «Локомотива» способен стать заметной фигурой на уровне НХЛ, где права на него принадлежат «Юте», становится все меньше.

Даниил Бут.
Фото ХК «Локомотив»

В случае с форвардом «Северстали», который великолепно прогрессирует у Андрея Козырева, все немного сложнее. Его хоккейный ай-кью и видение площадки вопросов не вызывают, но работа ног и общий уровень мобильности все еще выглядят недостаточными для успешной интеграции в североамериканский хоккей. В любом случае на внутреннем рынке Ильин способен на долгие годы стать крайне ценным лотом.

6. Стремительно ворвался в топ-10 благодаря Андрею Разину новый магнитогорский талант Андрей Козлов, который вполне успешно потянул роль центра третьего звена. На воспитанника «Металлурга» долгое время не обращали внимания не только скауты системы ФХР, но и специалисты, которые формировали сборную Уральского федерального округа. Сейчас кажется странным, что парень, набравший в этом сезоне 12 очков, ни разу не играл на первенстве регионов. Однако терпение и попадание к правильному тренеру иногда творят чудеса.

Аналогичные слова применимы и к его партнеру-одногодке Борису Осиповичу, который великолепно стартовал в ВХЛ и неплохо воспользовался своим шансом в основной команде. Правда, пока железобетонным игроком команды Разина его назвать нельзя.

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7. О проблемах сильнейшего игрока крайне неурожайного 2007 года рождения Ивана Рябкина за последние несколько месяцев было написано уже много. Эта тема прилично избита, и перемывать кости по-прежнему перспективному парню лишний раз желания нет. Тем не менее было бы странно, если бы центральный нападающий, занявший прошлой зимой 24-е место в нашем топе, на фоне бледной игры в МХЛ не вылетел из финальной тридцатки.

Показательно, что стремительно падает 17-летний форвард и в различных преддрафтовых рейтингах, которые вовсю составляют североамериканские журналисты и драфт-аналитики.

8. Сложнее всего было определить позицию Игоря Чернышова, который прошлым летом не без скандала уехал из «Динамо», подписал контракт новичка с «Сан-Хосе» и лег оперировать давно беспокоившее его плечо в одной из клиник Денвера. Сейчас габаритный силовой форвард продолжает процесс восстановления и если сыграет в этом сезоне, то только за «Сагино» в юниорской лиге Онтарио. Что выиграл от этого отъезда воспитанник пензенского хоккея, которому прилично доверял Алексей Кудашов в КХЛ, по-прежнему непонятно.

Вот уже третий год подряд нам остается только фантазировать, какой состав могла бы привезти на очередной молодежный чемпионат мира сборная России, не отстрани ее ИИХФ от участия в международных соревнованиях.

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А ведь состав, чей костяк составили бы хоккеисты достаточно сильного 2005 года рождения, имел бы прекрасные шансы побороться за золото. В его возможном ростере была бы не только достаточно мощная вратарская линейка во главе с Егором Заврагиным и привычная россыпь сильных крайних нападающих, но и потенциально сильнейший набор защитников за последние 10 лет. Жаль, что противостояния Демидова и Артамонова с их топовыми сверстниками на любимом новогоднем турнире мы уже не увидим.

1
Иван Демидов
Хоккей
КХЛ
Антон Силаев
Даниил Бут
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