ЦСКА встречает свой 77-й день рождения в статусе чемпиона

Московские армейцы намерены завоевать Кубок Гагарина третий раз подряд.

Сегодня ЦСКА отмечает 77-й день рождения. За это время московские армейцы добились фантастических успехов — к 32-м чемпионским титулам в СССР они добавили пять в постсоветской истории. Напомним, в 2015, 2019, 2020, в 2022 и 2023-м ЦСКА завоевал золотые медали, а в 2019, 2022 и 2023-м армейцы положили их в Кубок Гагарина. Эти успехи неразрывно связаны с генеральным спонсором прославленного клуба — компанией «Роснефть». Сотрудничество началось осенью 2011 года. А до этого ЦСКА переживал не лучшие времена. Клуб, воспитавший Владислава Третьяка, Валерия Харламова, Вячеслава Фетисова, Владимира Крутова, Павла Буре и многих других звезд мирового калибра, не имел возможности бороться за титулы.

Короли седьмой игры

Уходящий 2023 год доставил море положительных эмоций болельщикам ЦСКА. В конце апреля московские армейцы второй раз подряд завоевали Кубок Гагарина. Если в плей-офф-2019 они установили рекорд лиги, выиграв финальную серию у «Авангарда» всухую (4-0) и добравшись до трофея всего за 20 игр, то в прошлом сезоне путь на Эверест получился долгим и тернистым. Три серии из четырех растянулись на семь матчей и только финал Западной конференции со СКА — на шесть.

А с учетом плей-офф предыдущего сезона (2021/22) ЦСКА взял верх в пяти решающих встречах подряд. После этого команду и ее главного тренера Сергея Федорова по праву стали называть королями седьмых матчей.

Попутно московские армейцы установили еще одно уникальное достижение кубкового раунда. За всю свою 15-летнюю историю КХЛ не знала волевых побед в седьмых играх финала. Тем более в гостях. ЦСКА же 29 апреля в Казани пришлось отыгрываться дважды. Москвичей не вывела из равновесия шайба в раздевалку, заброшенная форвардом «Ак Барса» Кириллом Петровым, кстати, участником плей-офф-2018 в составе ЦСКА. Не сломил армейцев и эффектный гол Дмитрия Воронкова, забитый с передачи Александра Радулова. Чемпионы продолжали гнуть свою линию и добились волевой победы 3:2.

В решающие минуты красно-синих выручил вратарь Адам Рейдеборн, подвергавшийся критике в регулярном чемпионате и по ходу стартовой серии против «Северстали». К слову, впоследствии капитан ЦСКА Никита Нестеров назвал команду из Череповца самым неудобным для чемпиона соперником в плей-офф. «Потому что его невозможно было просчитать», — объяснил олимпийский чемпион.

В плей-офф-2023 зажглась звездочка 20-летнего форварда Прохора Полтапова. Зрелую игру показал и его ровесник защитник Николай Макаров. Что говорит о качестве работы с резервом в командах вертикали ЦСКА — «Звезде» (ВХЛ) и «Красной Армии» (МХЛ). Полтапов из игрока ротации превратился в полноценную боевую единицу. Его шайба в раздевалку в пятом матче финала заставила болельщиков со стажем вспомнить знаменитый гол Валерия Харламова, забитый в матче клубной Суперсерии-1975/76 в ворота «Рейнджерс» (7:3) в Медисон-сквер-гарден.

А в текущем сезоне Полтапов пробился в сборную, принял участие в Кубке Первого канала и вместе с одноклубником Максимом Соркиным вернулся из Санкт-Петербурга победителем домашнего турнира. Соркин забил решающий гол в матче со сборной Казахстана (5:2), ювелирно подправив на пятачке летевшую в сторону ворот шайбу.

Самым ценным игроком плей-офф-2023 назвали Михаила Григоренко. Именно его фантастическая шайба на излете первого периода пятой игры финала Западной конференции морально уничтожила СКА и его вратаря Дмитрия Николаева.

Григоренко получил этот трофей вслед за своими одноклубниками Ильей Сорокиным (плей-офф-2019) и Александром Поповым (плей-офф-2022). С этого сезона последний из них трудится в штабе Сергея Федорова, второй раз подряд признанного лучшим тренером КХЛ. В декабре он разменял третью сотню матчей в качестве тренера.

Две победы над лидерами конференций благодаря голам новичков и «сухарям» Федотова

В межсезонье ЦСКА сохранил костяк чемпионской команды. Ушедшего в СКА защитника Артема Сергеева успешно заменил канадец Колби Уильямс, переехавший в Москву из Владивостока по ходу чемпионата. Ко двору пришелся габаритный форвард из Челябинска Егор Фатеев. Именно его гол принес армейцам победу (3:0) над лидером Западной конференции «Спартаком» на его поле.

А точный кистевой бросок 18-летнего нападающего Егора Соловьева в Магнитогорске помог одолеть «Металлург», лидирующий на «Востоке». Причем ЦСКА отпраздновал викторию над своим соперником по финалу плей-офф-2022 с тем же счетом, 3:0. В этих матчах сохранил ворота на замке Иван Федотов, отразив все угрозы.

В турне на Урале чемпионы предстали в экспериментальном составе. Травмы и болезни оставили вне игры лидеров. Несмотря на высокую кадровую конкуренцию, тренерский штаб без боязни доверяет молодым. Вратарь Дмитрий Гамзин не знает поражений в форме ЦСКА — семь побед (одна из которых по буллитам). Стучатся в основу защитники Матвей Шуравин, Артем Барабоша, Роман Калиниченко, Михаил Гордеев, Егор Брютов, Иван Рогов, форварды Кирилл Долженков, Соловьев, Иван Янченко, Олег Майстренко, Данила Хулапов, Василий Дронык.

На днях 19-летний гренадер Долженков продлил контракт с родным клубом на два сезона и отсалютовал заброшенной шайбой в дерби с «Динамо». Тренеры же доверяли ему место в бригаде большинства.

ЦСКА не маринует талантливую молодежь, которая переросла МХЛ и ВХЛ. Поэтому по ходу сезона чемпионский клуб отпустил в Череповец Владимира Грудинина. В «Северстали» 20-летний защитник выходит в первой паре, а также на большинство.

Ныне московские армейцы занимают несвойственное им шестое место в Западной конференции. Болельщики обеспокоены турнирным положением. В отличие от специалистов.

Так, недавно Алексей Жамнов, главный тренер «Спартака» и олимпийской сборной в Пекине-2022, в программе «Клуб тренеров» на канале КХЛ с улыбкой парировал вопрос ведущей о временном кризисе в ЦСКА: «У них и сейчас всё в порядке. Просто опытные ребята после двух победных сезонов немного потеряли мотивацию в регулярном чемпионате. В плей-офф вы увидите совсем другую команду».

Этой же точки зрения придерживается тренер-победитель Владимир Крикунов, недавно возглавивший «Динамо» (Санкт-Петербург): «ЦСКА прибавит, я в этом не сомневаюсь. Вернутся травмированные. Там опытные игроки, которые знают, как выходить из затруднительного положения».

Капитан армейцев Никита Нестеров посоветовал болельщикам начать смотреть за ЦСКА в декабре. А Федоров скорректировал сроки, перенеся их на январь. «У нас состав практически тот же, те же ребята и те же фамилии. Я не думаю, что мы разучились играть или потеряли в мастерстве. Но сосуд, который находится у нас в голове, иногда надо зажигать, чтобы что-то получалось на льду», — заявил Сергей Викторович сразу после братского дерби. Словам дважды лучшего тренера КХЛ можно доверять.

Виктор Конев