Лучший вратарь сезона тащит «Адмирал». По юниорам его оценивали выше Сорокина

Никита Серебряков — главный герой дальневосточного клуба в плей-офф.

Героическая победа «Адмирала» в третьем матче серии с «Ак Барсом» — это победа имени Никиты Серебрякова. Вратаря, который за 73 минуты отразил 48 бросков. Особенно важным получился второй период, когда казанцы шесть минут играли в большинстве, но уперлись в отважного голкипера «моряков». Ни одной шайбы от «Ак Барса» в расстановке «5х4» — похоже, неспроста главный тренер дальневосточников Леонид Тамбиев стилистически ориентируется на Финляндию. Сегодняшний матч напомнил ремейк игры Суоми против сборной России в полуфинале ЧМ-2019, когда наше звездное нападение ушло со льда без заброшенных шайб.

Серебряков весь сезон олицетворял надежность и добавлял команде веру в успех. Когда игроки понимают, что за спиной — крепость, каждый чувствует свободу и раскрывается еще ярче, меньше оглядываясь на ворота. Никита — тот голкипер, с которым можно смело выходить против любого соперника. Будь то романтичное «Торпедо» или прагматичный «Локомотив». Серебряков одинаково надежно играет в матчах, и когда соперник не дает перевести дух, и когда шайба редко долетает до ворот.

Прогресс Никиты стоит связать с работой тренера вратарей Юрия Ключникова. Который завершил карьеру в 2016 году и сразу перешел на лавку. Начинал с команд МХЛ — «Крылья Советов» и «Красная Армия», а с прошлого сезона тренирует голкиперов «Адмирала». Бросилось в глаза, как Ключников общался с Серебряковым во время пауз. Разговоры напомнили мне наставления тренера в углу ринга, когда боксер отдыхает между раундами. Серебрякова объединяет с элитными боксерами хладнокровие. Голкипер выдал суперматч с «Ак Барсом», отразил 48 бросков, а после игры спокойно отвечал на вопросы журналистов, держа на руках маленького сына Даниила.

Серебряков без замен играет весь плей-офф. И только в одном матче из девяти до его ворот долетело меньше 25 бросков. Вратарь получил колоссальную нагрузку, но продолжает выручать партнеров. Страшно представить, как сыграл бы «Адмирал», допусти сегодня Никита одну-две-три ошибки. Казанцы могли преобразиться и на кураже отгрузить еще пару шайб. Нападению команды Зинэтулы Билялетдинова не нужно много шансов. Радулов, Шипачев и компания пользуются микромоментами. Но Серебряков сыграл бесподобно. Этот день он запомнит надолго. Все-таки оформил первый «сухарь» в плей-офф.

Прекрасный выбор позиции, быстрые перемещения, отменная гибкость и игра клюшкой, высокая стрессоустойчивость и работоспособность — это лишь малый список сильных сторон Серебрякова, которые помогают выдавать такие матчи, как сегодня против «Ак Барса». Надежность вратаря вдохновляет команду — «Адмирал» так играет весь сезон.

Никита рассказывал, что летом перед командным сбором работал с тремя разными тренерами: Константином Власовым, Сергеем Наумовым и Рашитом Давыдовым. Совершенствовал технику и набирал физические кондиции. Качественная подготовка к чемпионату проявляется в том числе и сейчас — в плей-офф. Достаточно вспомнить, что «Адмирал» в регулярке пропустил меньше всех на «Востоке», а в лиге отстал только от «Локомотива».

Большое счастье для «Адмирала», что весной Серебряков останется в статусе ограниченно свободного агента. Вратарь не провел в лиге 250 матчей, чтобы самостоятельно выбирать новый клуб. Права закреплены за «моряками». Если другие команды захотят заполучить Никиту, то придется выплатить серьезную компенсацию.

Никита Серебряков. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Успешным сезоном на Дальнем Востоке Серебряков заинтересовал топ-клубы. Голкипер постепенно оправдывает авансы, выданные по юниорам. Десять лет назад Серебряков котировался на уровне Игоря Шестеркина, Ивана Бочарова и Ильи Сорокина, а у последнего вовсе выиграл конкуренцию перед ЮЧМ-2013. Голкипер «Айлендерс» не поехал на тот турнир — в сборную пригласили Шестеркина, Серебрякова и Бочарова.

Слава пришла к Никите не сразу. Вратарь три неполных сезона провел в юниорской Лиге Онтарио, не прижился в родном «Динамо» (играл только в МХЛ и ВХЛ) и обрел счастье со второго пришествия в «Адмирал». Серебряков — лучший вратарь плей-офф по проценту отраженных бросков из тех, кто остался в борьбе за Кубок Гагарина. И как бы ни закончилась серия с «Ак Барсом», можно смело заявить, что Никита проводит лучший сезон в карьере.