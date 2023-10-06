Рано списали. Молодые игроки за небольшие деньги тащат «Адмирал»

Прохор Корбит и Даниил Гутик вырастают в звезд лиги.

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ

«Адмирал» (Владивосток) — «Лада» (Тольятти) — 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

Голы: Корбит — 4 (Гутик), 11:51 — 1:0. Минеев — 1 (Попугаев, Стальнов), 18:07 — 1:1. Чебыкин — 1, 43:09 — 2:1. Попугаев — 3 (Сафин, Стальнов), 52:38 — 2:2. Соловьев — 3 (бол., Чудинов, Гутик), 57:01 — 3:2.

Вратари: Хомченко — Подъяпольский (59:21).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 29 (9+12+8) — 33 (8+10+15).

Судьи: Раводин, Сергеев.

6 октября. Владивосток. Фетисов Арена. 3719 зрителей.

Начало сезона выдалось для «Адмирала» непростым. Ставшая сенсацией в прошлом сезоне команда стартовала с пяти поражений в шести матчах, а главный тренер Леонид Тамбиев подверг игроков жесткой публичной критике. Покинул команду и основной вратарь Никита Серебряков, перебравшийся в результате обмена в СКА, а перешедшие Иванов, Бучельников и Аноховский пока не готовы помочь «Адмиралу». Несмотря на это, приморцы потихоньку выправляют ситуацию — в двух домашних матчах против «Лады» они набрали два очка.

Пожалуй, главные герои «Адмирала» в начале сезона — два молодых игрока, Прохор Корбит и Даниил Гутик. Оба входят в число самых низкооплачиваемых хоккеистов команды: зарплата Гутика составляет 6 миллионов рублей в год, а Корбит вообще получает всего 75 тысяч рублей в месяц! Но эффект от их игры в одной тройке — мощнейший. В сегодняшнем матче Гутик и Корбит организовали первый гол «Адмирала», а Прохор второй раз за два дня открыл счет в матче.

Тамбиев объединил Гутика, Корбита и Павла Шэна в одной тройке еще в прошлом сезоне, но по-настоящему они засияли именно сейчас. Гутик уже набрал 14 (4+10) очков и с большим отрывом лидирует в списке лучших бомбардиров команды. Корбит же забросил уже четыре шайбы — это в четыре раза больше, чем за весь прошлый сезон.

Роднит Корбита и Гутика не только игра в одном звене, но и схожий путь к успеху. На обоих хоккеистах фактически был поставлен крест, и только в «Адмирале» смогли разглядеть в них перспективу. По ходу прошлого сезона приморский клуб выкупил Корбита у «Северстали» за 3 миллиона рублей, а Гутик годом ранее был приобретен у «Динамо» из Санкт-Петербурга за полтора миллиона.

Гутик в интервью официальному сайту КХЛ вспоминал, что его называли «списанным»: «Наверное, в этом была доля правды. Думал, что буду играть в КХЛ, а вместо этого поехал в Ангарск. Там только тренировался, в состав не проходил. Надо было выбираться из этого положения, не опускать руки». Главной претензией к Гутику было отсутствие скорости, но время показало, что в этом ничего страшного нет — гол в ворота «Куньлуня» по праву войдет в число самых ярких хайлайтов регулярного чемпионата.

Доверие тренерского штаба помогло раскрыться молодым игрокам, но чтобы повторить свой прошлогодний успех, «Адмиралу» требуется немного больше. Призванные на роль лидеров Граовац, Варфоломеев, Чудинов, Фьоре пока не блещут.