Самый странный трансфер КХЛ этого лета. «Адмирал» выгнал американца еще до старта сезона и заплатил за это 9 миллионов

Остин Ортега не сыграл у Леонида Тамбиева ни одного официального матча.

В пятницу всех удивил «Адмирал», причем с не самой хорошей стороны. К расставанию с нападающим Остином Ортегой нельзя отнестись без эмоций, несмотря на то что его самого сложно считать игроком первой величины. От форварда, приехавшего в межсезонье из немецкого чемпионата, отказались всего через две недели после начала сборов и пары контрольных матчей. Расторгать контракт с иностранным новичком в середине августа — ненормальная практика, как на это ни посмотри.

Со стороны клубов в КХЛ давно не было таких странных выкрутасов. Шесть лет назад Дмитрий Квартальнов, работая в «Локомотиве», не нашел общего языка с нападающим Давидом Деарне. Канадца расторгли в последний месяц лета. Центрфорварду тогда повезло найти место себе в «Авангарде» — в итоге он дошел с ним в Балашихе до финала. К крайне пристрастному поведению Квартальнова по отношению к легионерам знают все. Он зачем-то ставил Деарне на край и предъявлял к нему чрезмерные претензии.

В «Адмирале», провалившем прошлый сезон, целый год жаловались на ужесточение лимита. Эти сетования казались справедливыми. Клубу в силу скромных финансовых возможностей и удаленности от европейской части России сложно конкурировать на рынке, поэтому ставка на легионеров была спасением. Однако после возвращения квоты в пять иностранцев менеджмент «моряков» сразу попал в молоко.

Весной Ортегу хотел видеть у себя «Куньлунь», но дальневосточный клуб предложил игроку заметно больше денег. Сейчас же от американца избавились еще до начала чемпионата. Обошелся этот щедрый жест «Адмиралу» в девять миллионов рублей. Провал на ровном месте, за который пока ни с кого не спросили. Игрок вряд ли остался доволен таким раскладом, поскольку сейчас найти хорошую работу в Европе ему будет непросто.

«Те материалы и данные о хоккеисте, которые были подготовлены нашими аналитиками летом, говорили о том, что он должен стать игроком первых двух звеньев, нацеленным на голы и способным добавить креатива в атаку, — официально прокомментировал решение спортивный директор клуба Павел Житков. — К сожалению, на сборах мы этого не увидели. Да, возможно, ему не хватило времени, но мы не можем так рисковать — оставлять высокооплачиваемого игрока вне состава, дав время ему раскрыться. Легионер должен показывать результат здесь и сейчас».

Леонид Тамбиев. Фото ХК «Адмирал»

К аналитикам «Адмирала», Житкову и главному тренеру Леониду Тамбиеву должны возникнуть вопросы у тех, кто обеспечивает финансирование клуба. В прошлом сезоне в результате подковерных интриг из организации был выдавлен прежний спортивный директор Вадим Аверкин. Пока его преемнику хвастаться нечем. Приглашение в это межсезонье десятка человек на просмотровые контракты — это анахронизм, не дающий повода для комплиментов.

Нынешняя история произошла на фоне изменившейся ситуации на рынке КХЛ. Безработных хоккеистов как никогда много. Сейчас на Дальний Восток даже к Тамбиеву за вменяемые деньги готовы ехать качественные игроки, которые туда раньше и смотреть бы не стали. Сначала Илья Коновалов, теперь Сергей Шмелев. Скоро будет еще одно неплохое для «моряков» подписание. С уходом Ортеги освободились место и деньги для нового легионера. Вероятно, им станет защитник. В произошедшем легко усмотреть определенную логику, но от этого вопиющая ошибка с американским нападающим менее значимой для «Адмирала» не становится.