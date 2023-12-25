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Сегодня, 21:00

Большой конфликт в КХЛ: агент обвинил тренера в том, что он специально зажимает его игроков

Агент Бабаев обратился в КХЛ с просьбой расторгнуть контракты Жафярова и Евсеева с «Ак Барсом»
Михаил Зислис
Обозреватель
Зинэтула Билялетдинов, Дамир Жафяров и Шуми Бабаев.
Фото «СЭ»
Шуми Бабаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Шуми Бабаев обратился в КХЛ с просьбой расторгнуть контракты Жафярова и Евсеева с «Ак Барсом».

Дедлайн в КХЛ обещал быть пресным, поскольку почти все команды сохраняют шансы на плей-офф и расставаться с хорошими игроками не горит желанием даже «Барыс». Интрига вертелась лишь вокруг нескольких человек, интересы которых представляет Шуми Бабаев. В понедельник сам агент внезапно вышел на тропу войны, борясь за интересы защитника Никиты Евсеева и Дамира Жафярова. Он, сославшись на диковинный пункт регламента «спортивная дискредитация», отправил в КХЛ заявление с целью расторгнуть их контракты с «Ак Барсом». Ранее к такому методу никто не прибегал. Бабаев вопреки устоявшемуся мнению о необходимости тишины при решении важных вопросов перевел дело в публичную плоскость.

Казанский клуб, защищая свои интересы, с заявлением выступил уже вечером, корректно указав агенту на его место, и снял ответственность с главного тренера Зинэтулы Билялетдинов. Именно его неконструктивную позицию по отношению к Жафярову и Евсееву раскритиковал Бабаев.

Шуми Бабаев. Шуми Бабаев: «Обращение Жафярова и Евсеева в КХЛ — последняя попытка восстановить справедливость»

Точка зрения «Ак Барса» при этом выглядит максимально корректной. Заявлению клуба только не хватило фразы «за мир во всем мире» и пары милых котиков, которых все любят. Очевидно, что для сложившейся ситуации подходит только один выход — научитесь договариваться. Нельзя все время использовать принцип «я — начальник» и ставить ультиматумы.

Насколько я знаю, эпопея длится уже второй месяц, а стороны так и не приблизились к консенсусу. Отчаянная попытка Бабаева придать делу масштабный резонанс вполне соотносится с его словами «СЭ», что он пошел на крайнюю меру, предварительно испробовав все средства.

Шуми Бабаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В юридическом поле шансы обыграть влиятельный «Ак Барс», обладающий большими связями и солидным административным ресурсом, у агента микроскопические. КХЛ не пойдет на решение, подрывающее основы существования лиги. Формально вся правда на стороне клуба. К фразе «не выдержали конкуренции» не подкопаешься. Жаль только, что твердолобость и самодурство людей с полномочиями ломает спортивную карьеру игрокам. Если оба не нужны в данный момент команде, то это не повод над ними издеваться, ссылаясь только на пункты контракта.

Человеческие взаимоотношения всегда важнее. Если демарш Бабаева поможет найти решение, устраивающее обе стороны, то он все сделал правильно. Хуже для него и самих хоккеистов уже не будет. Тогда как КХЛ получила еще один урок на будущее, поскольку из-за отсутствия нормально функционирующего профсоюза игроков и скептического отношения к институту агентов купировать скандал оказалось некому.

Дамир Жафяров
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Шуми Бабаев
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