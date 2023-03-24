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Сегодня, 22:35

Дальневосточная сказка продолжается. «Адмирал» выиграл в Казани и вернул серию домой

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Радость Николая Чебыкина (39-й номер) после гола в ворота «Ак Барса».
Фото ХК «Адмирал»
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Команды снова полетят во Владивосток при счете 3-2 в пользу «Ак Барса».

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. Пятый матч
«Ак Барс» (Казань) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Голы: Гутик — 1 (Лисовец), 35:01 — 0:1. Чебыкин — 1 (Берлев), 37:26 — 0:2. Радулов — 7 (бол., Лямкин, Юдин), 51:15 — 1:2.
Вратари: Билялов (58:56) — Серебряков.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 50 (11+22+17) — 20 (11+9+0).
Судьи: Белов, Оскирко.
24 марта. Казань. «Татнефть-Арена». 8890 зрителей.
Счет в серии: 3-2.

Казалось, что выиграв один матч во Владивостоке, «Ак Барс» выполнил свою главную задачу. Оставалось закончить серию дома и не возвращаться во Владивосток. Но у «Адмирала» был мощнейший настрой: команда и так выдает максимум, ей точно нечего терять.

Первый период команды начали активно, но до голов дело так и не дошло — классно играли вратари. Тимур Билялов в одном из эпизодов даже получил повреждение и долго не мог подняться со льда, но все-таки продолжил встречу.

В концовке второго периода он спас команду после броска в упор, но Гутик из-за ворот смог протолкнуть шайбу в сетку. Арбитрам пришлось прибегнуть к видеопросмотру, который показал, что шайба полностью пересекла линию ворот.

Кажется, казанцы какое-то время находились в шоке от пропущенной шайбы и пропустили контратаку. Точный бросок нанес Николай Чебыкин.

За первые два периода гостей ни разу не удаляли, но в третьем казанцы увеличили напор. Александр Радулов классно показал нарушение на себе, но большинство удалось реализовать только со второго раза.

Хозяева атаковали до последнего, но так и не смогли пробить Серебрякова еще раз. «Адмирал» возвращает серию во Владивосток, и кажется, что вполне может продлить ее до седьмого матча.

Александр Радулов
Николай Чебыкин
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Ак Барс
Кубок Гагарина
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