Суперразвязка в первом матче финала Востока! «Ак Барс» ответил шоковым голом на чудо-спасение «Авангарда»

Овертайм продлился всего две минуты.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. Финала. Первый матч

«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)

Голы: Кагарлицкий — 4 (бол., Радулов, Войнов), 2:57 — 1:0. Кагарлицкий — 5 (Шипачев, Войнов), 31:06 — 2:0. Найт — 4 (бол., А. Бродхерст, Береглазов), 49:51 — 2:1. Найт — 5 (бол., Телегин, Ткачев), 59:57 — 2:2. Панюков — 2 (Семенов, Журавлев), 62:14 — 3:2.

Вратари: Билялов — Демченко (58:23 — 59:57).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 23 (6+8+8+1) — 28 (4+12+11+1).

Судьи: Гашилов, Наумов.

1 апреля. Казань. Татнефть-Арена.

Счет в серии: 1-0.

Первый матч финала Востока оставил противоречивое впечатление из-за не самого высокого качества хоккея, но точно не разочаровал своим сюжетом. Особых сомнений в том, что «Авангард» и «Ак Барс» еще раскочегарятся и подарят нам обязательную программу из шести матчей, практически нет. И, кажется, сегодняшняя игра лишь доказывает тезис о потенциально затяжном характере этой пары.

Казанцы, которые с подачи «Адмирала» не имели возможности выпасть из тонуса, не стали тянуть с заброшенной шайбой и уже три минуты не дали пропасть своему первому большинству после удаления Наиля Якупова, неаккуратно махнувшему клюшкой в средней зоне. При этом гол первой спецбригаде Казани принес не витиеватый розыгрыш, а наброс от Вячеслава Войнова и четкое работа под воротами Александра Радулова и Дмитрия Кагарлицкого. И если «Магнитка» за всю серию так и не смогла вскрыть пятак Василия Демченко, то татарстанцы с первых смен обозначали, что они готовы вскапывать его и идти искать шайбу с мясом.

«Ак Барс» вопреки стереотипам не ушел после 1:0 в глухой откат и временами старался играть активно без шайбы, демонстрируя неплохой форчекинг. Правда, инициативу казанцы все же отдали, и во втором периоде «Авангард» был по-настоящему близок к своей первой шайбе в серии. Однако вместо того, чтобы сравнять и пробить Тимура Билялова, подтащившего хозяев в стрессовые моменты, омичи пропустили еще одну от Кагарлицкого, заигравшись в чужой зоне и словив выход «1 в 0».

Вернуться в погоню за казанцами, которые с преимуществом в две совсем самоуспокоились и попытались сыграть по счету, команде Кравца помогло большинство в середине третьей двадцатиминутки. И сибиряки не были бы собой, не реализуй они усилиями отряда палачей во главе с Корбэном Найтом свою первую попытку. В итоге удаление Василия Токранова и не выброшенная из зоны шайба Кириллом Петровым подарили Казани максимально нервную концовку.

Впрочем, стартовый матч уже традиционного противостояния не был бы полноценным без спасительного гола за несколько секунд до сирены. И в том, что казанцы позволили сравнять сопернику, потерявшему игровой ритм после быстрого прохода «Магнитки», они могут винить только сами себя. «Авангард» большую часть третьего периода выглядел максимально тяжело в равных составах и не был похож на команду, которая наиграла на вторую шайбу. Но тут на помощь им пришло удаление коренного омича Кирилла Семенова, вновь давшего шанс сибирскому большинству в самой концовке и подарившего нам настоящий шедевр имени Ивана Телегина.

Жаль, что воистину гениальный пас 6-го номера «Ястребов» оказался помножен на ноль уже на четвертой минуте овертайма. Причем победный гол «Ак Барса» сотворила пара Семенов — Панюков. Если первый ненароком помог своей команде выбросом шайбы в небеса за минуту до дубля Найта, то второй при счете 2:1 упустил роскошной голевой момент у ворот Демченко. Кто, как не они, должны были отмазываться в овертайме и искупать ошибки решающей шайбой?

Только нельзя сказать, что «Ак Барс», отдав концовку, не заслужил первую победу в серии. Хотя бы потому, что команда Билялетдинова два периода не позволяла сделать гостям в своей зоне ровным счетом ничего и грамотно перекрывала воздух лидерам Омска. И если с «Сибирью» и «Магниткой» Михаил Кравец мог позволить себе сыграть в режиме энергосбережения и обыгрывать соперника за счет банальной реализации и голого мастерства, то теперь его «Авангарду» в столкновении с не менее мастеровитой махиной придется доставать из себя все, что есть.