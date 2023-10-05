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5 октября, 23:15

Феерия звезд в Казани: Радулов и Шипачев затащили «Ак Барс», но Ткачев был не хуже

Гол Радулова в овертайме принес «Ак Барсу» победу над «Авангардом» в матче КХЛ
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Александр Радулов (в центре).
Фото ХК «Ак Барс»
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«Ак Барс» и «Авангард» устроили настоящий праздник.

«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 5:4 ОТ (0:1, 2:2, 2:1, 1:0)
Голы: Мартынов — 1 (Ткачев, Чистяков), 9:31 — 0:1. Журавлев — 2 (Юдин, Сафонов), 23:41 — 1:1. Буше — 7 (Киселевич, Ткачев), 24:28 — 1:2. Радулов — 3 (бол., Шипачев, Юдин), 35:30 — 2:2. Ткачев — 5, 38:06 — 2:3. Шипачев — 6 (бол., Радулов, Юдин), 48:55 — 3:3. Яшкин — 8, 54:46 — 4:3. Шулак — 2 (бол., Ткачев, Пьянов), 57:40 — 4:4. Радулов — 4 (Семенов), 63:39 — 5:4.
Вратари: Ахтямов — Демченко.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 36 (6+18+9+3) — 36 (11+16+7+2).
Судьи: Ромасько, Соин.
5 октября. Казань. «Татнефть-Арена». 7713 зрителей.

Битва двух лучших команд Восточной конференции прошлого сезона подарила настоящий праздник для казанских болельщиков. «Ак Барс» и «Авангард» долго раскачивались, выдав не самый яркий первый период, но в итоге устроили парад из ярких голов. Солировали суперзвезды команд — именно ради таких перформансов Вадима Шипачева и Александра Радулова в Казани и раскупали абонементы, а Владимиру Ткачеву в «Авангарде» дали самый дорогой контракт в лиге.

19-й номер омичей создал первый гол в новом клубе для белорусского нападающего Игоря Мартынова. Заметив открывание партнера под чужую синюю линию, Ткачев незамедлительно бросил Мартынова в прорыв.

В начале второго периода защитник хозяев Журавлев сравнял счет, но вскоре гости провели еще одну шикарную комбинацию с участием Ткачева. Стоит отметить и подключение Богдана Киселевича, который умно оставил шайбу под бросок Риду Буше.

Звездная связка «Ак Барса» разгорелась в большинстве: Шипачев выдал идеальную передачу на ход Радулову, который в касание бросил в дальний угол.

Яркая игра впереди компенсировалась огрехами в обороне, которые уже вскоре использовал все тот же Ткачев. Радулов с Шипачевым снова вытащили команду на себе в большинстве в третьем периоде, но уже поменявшись местами: шикарный по точности бросок нанес центрфорвард ударной тройки.

Удачный рикошет от Яшкина, казалось, привел к победе казанцев, но финальный штурм гостей привел к успеху. И снова с участием Ткачева, который вывел на бросок Шулака.

Игра команд была далека от идеальной — уж очень много брака допускали игроки. Но превосходство атаки над обороной точно украсило матч. В овертайме победный гол организовали Кирилл Семенов и неугомонный Радулов. Лидер «Ак Барса», не забивавший 11 матчей подряд, наконец-то прервал неудачную серию — его ликованию после игры не было предела.

Александр Радулов
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
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