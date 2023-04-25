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Сегодня, 22:00

Борта трещали так, что голов не надо. «Ак Барс» выиграл дома и продлил финал

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Игровой эпизод в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА.
Фото Юрий Кузьмин/photo.khl.ru
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Серия возвращается в Москву при счете 3-2 в пользу ЦСКА.

КХЛ. Плей-офф. Финал. Пятый матч
«Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Полтапов — 2, 19:56 — 0:1. Радулов — 10 (бол., Шипачев), 29:35 — 1:1. Галиев — 7 (Лямкин, Семенов), 52:22 — 2:1.
Вратари: Билялов — Рейдеборн (58:48).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 23 (8+11+4) — 18 (8+5+5).
Судьи: Белов, Оленин.
25 апреля. Казань. «Татнефть-Арена». 8619 зрителей.
Счет в серии: 2-3.

После двух поражений в Москве у «Ак Барса» не оставалось шагов для отступления. И команда Зинэтулы Билялетдинова, обычно дисциплинированная и строгая, начала пятый матч финальной серии так, что в «Татнефть Арене» затрещали борта.

Если вы никогда не видели, как быки выбегают из загона, пересмотрите первый период встречи. Особенно усердствовало четвертое звено казанцев с Дыняком и Лукояновым. Армейцы начали поспокойнее, но быстро приняли бой — и вот уже Слепышев раскалывал Лукоянова в средней зоне, а в ответ получал удар от Юдина.

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Смотреть такой хоккей можно бесконечно — и голов не надо. Драйв, эмоции, стычки. Но когда команды уже готовились уйти на перерыв, юный форвард ЦСКА Прохор Полтапов показал, за что его сравнивают с Кириллом Капризовым. 13-й номер армейцев по очереди накрутил четырех соперников и за четыре секунды до конца периода открыл счет.

Сложно сказать, что преимущество гостей в счете было логичным. «Ак Барс» играл острее, создавал больше моментов, но использовать их не мог. Помогло большинство, в котором снова сработал ход с выходом Кирилла Семенова на точку вбрасывания. Он выиграл шайбу, она отскочила к Шипачеву, и тот сделал передачу на Радулова.

Критический момент казанцы пережили в начале третьего периода. Юдин ударил головой находившегося на скамейке соперника и получил четыре минуты штрафа. Но армейцы реализовать большинство не смогли, а вскоре цели достиг бросок Станислава Галиева от синей линии.

В концовке армейцы заменили вратаря на шестого полевого игрока, но скорее могли пропустить, чем забить. Финал возвращается в Москву, и всех нейтральных зрителей с этим можно поздравить.

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Выиграет ли ЦСКА Кубок Гагарина в шести матчах? Букмекерская компания ФОНБЕТ считает армейцев серьезными фаворитами предстоящей встречи: на их победу с учетом основного времени и овертайма можно поставить с коэффициентом 1.62, что приблизительно 61% вероятности исхода. Успех «Ак Барса» доступен за 2.30 (39%).

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Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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