КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:00

Билеты за 100 тысяч: в жаркой Казани — бешеный ажиотаж перед главным матчем сезона

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Болельщики в очереди за билетами на матч «Ак Барс» — ЦСКА
Болельщики стоят в очереди, чтобы попасть на матч «Ак Барс» — ЦСКА.
Фото ХК «Ак Барс», t.me/sledbarsa
Telegram Дзен
Кто выиграет Кубок Гагарина — «Ак Барс» или ЦСКА?

КХЛ. Кубок Гагарина. Финал
ЦСКА — «Ак Барс» — 3-3 (1:3, 3:0, 3:2, 2:1, 1:2, 0:3)
Седьмой матч — 29 апреля

Вы когда-нибудь стояли в очереди всю ночь? Думаю, нет, если среди вас нет тех отчаянных безумцев, которые сразу после шестого матча финала Кубка Гагарина и победы в нем «Ак Барса» поехали к «Татнефть Арене». К кассам никого не пускали, и люди просто занимали очередь у проходной. До старта продаж оставалось 12 часов.

Купить билет можно и сейчас, вот только заплатить за него придется гораздо выше номинала. В интернете полно предложений от 30 до 50 тысяч рублей за билет при номинале от 2800 до 7000 рублей. Но один из перекупщиков просто побил все рекорды, предложив два билета на центральном секторе за 200 тысяч рублей!

Удивлялся этому и Вадим Шипачев, который выглядел расслабленным перед главным матчем сезона. «У меня есть три билета свободных, берите!» — улыбался центрфорвард «Ак Барса». И удивлялся тому, насколько жарко в Казани. Погода действительно летняя — больше 20 градусов тепла, особенно комфортно тем, кто прилетел утром из дождливой Москвы.

Болельщики «Ак Барса» на трибуне
ХК «Ак Барс»

Армейцы обошлись без раскатки — на лед вышло только три вратаря. ЦСКА тренировался вчера в Москве, после чего вылетел в Казань. Похоже, команда Сергея Федорова решила приберечь силы — в нынешнем плей-офф она отыграла уже 26 матчей, а в сумме за регулярку и предсезонку — больше сотни!

27&nbsp;апреля. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;. Александр Радулов (с&nbsp;шайбой). «Ак Барс» переламывает ЦСКА. Нас ждет главное блюдо сезона

Казанцы же покатались в прежних сочетаниях — сюрпризов с составом быть не должно. Вторую игру после длительного перерыва проведет белорусский защитник Кристиан Хенкель. Но по его действиям в Москве вообще не было заметно, что он не играл с начала марта, — настолько уверенно сыграл Хенкель.

Хоккеисты перед началом матча «Ак Барс» — ЦСКА
ХК «Ак Барс»

В городе только и обсуждают, что предстоящий матч. Подростки готовятся ехать в один из торговых центров, где организована фан-зона «Ак Барса». Болельщики ЦСКА в джерси Михаила Григоренко и Ильи Сорокина оценивают шансы своего любимого клуба. Кто-то еще пытается пройти к кассам — безуспешно. Такого ажиотажа в Казани не было давно — даже пять лет назад, когда «Ак Барс» в последний раз выигрывал Кубок Гагарина. Но захочет ли ЦСКА дарить столице Татарстана праздник?

&laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. «Ак Барс» — ЦСКА: кто станет обладателем Кубка Гагарина? Онлайн-трансляция седьмого матча

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
7
14
Читайте также
«Ни милиция, ни ФСБ не смогли найти ответ». Тайна гибели футболиста «Рубина»
Непомнящий был на грани пропасти. Ничья в 13-й партии — удача для россиянина
Беженка с Украины разделась в эфире британского шоу для поиска пары Naked Attraction
Четыре человека погибли в результате ДТП на Киевском шоссе в Подмосковье
Юрист предупредил о штрафах за нарушения при жарке шашлыка
Российский коптер провел успешный таран украинского дрона под Авдеевкой
Популярное видео
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Материалы сюжета: Кубок Гагарина, финал-2023: «Ак Барс» — ЦСКА
«Ак Барс» — ЦСКА: кто станет обладателем Кубка Гагарина? Онлайн-трансляция седьмого матча
Спекулянты продают билеты на седьмой матч финала Кубка Гагарина за 100 тысяч рублей
Лучевников поделился ожиданиями от решающего матча между «Ак Барсом» и ЦСКА
Браташ считает, что у «Ак Барса» будет преимущество в психологии в матче с ЦСКА
Черкас заявил, что вратарь «Ак Барса» невероятно играл в последних двух матчах с ЦСКА
Браташ заявил, что «Ак Барс» прибавил в единоборствах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ак Барс» переламывает ЦСКА. Нас ждет главное блюдо сезона