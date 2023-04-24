«Ак Барс» ничуть не хуже ЦСКА. Но почему Казань в шаге от поражения в финале?

Все решает психология.

ЦСКА в свойственной невозмутимой манере, схожей с работой асфальтоукладчика, победил в домашних матчах и подтолкнул «Ак Барс» к краю пропасти. Следующее поражение закончит сезон казанцев, а армейцев искупает в брызгах чемпионского шампанского. В деталях разобрать магию москвичей непросто.

Зинэтула Билялетдинов, улыбающийся и подшучивающий над журналистами на пресс-конференции, свел все к нюансам, которые отказался пояснять. Непривычно видеть Билла таким. Прямолинейным и местами банальным, но в то же время душевным и позитивным. Похоже, за улыбками скрывается большое негодование от результатов московских матчей. «Ак Барс» сыграл не хуже, но ЦСКА в режиме безжалостных киллеров не оставил сопернику шансов.

Третий и четвертый матчи закончились с разницей в одну шайбу. Все близко, все решал один бросок, который наносили армейцы, а не казанцы. Хотя и они были близки, реализуй выходы один на один или попади Вячеслав Войнов по шайбе на последних секундах матча номер четыре. Спровоцировать сбой ЦСКА «Ак Барсу» удалось только в первой игре. Допустив осечку в Казани, армейцы вспомнили, что им необязательно много бросать по воротам, чтобы забивать и выигрывать матчи. Кажется, Билялетдинов так и не нашел ответ, как противостоять команде, которая может забросить три шайбы с пяти бросков за период, как это случилось в третьем матче.

Проблемы «Ак Барса» в финале идут не столько от самих казанцев, сколько от уверенности, фартовости и самообладания ЦСКА. Казанцы играют солидно. Без прокатов, с остротой и комбинациями. Хороши в силовой борьбе, что против армейцев очень важно. По оставленной на льду энергии с Александром Радуловым не сравнится никто. Каждая смена — искра. Буря. Иногда безумие.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Зажигалка «Ак Барса» мог спасти третий матч, отыграв одну шайбу, но в концовке ЦСКА монументально отбивался и не позволил казанцам испортить вечер Адаму Рейдеборну. Зато армейцам удается забивать из неочевидных ситуаций. Взять тот же гол Владислава Каменева в четвертой игре. Тимур Билялов весь матч спасал «Ак Барс», но пропустил шайбу, запущенную на пятак из-за ворот.

Преимущество ЦСКА по счету в серии в полной мере не вытекает из логики и содержания матчей. Любопытно сейчас сравнивать результаты армейцев в прошлых раундах плей-офф. «Северсталь» и «Локомотив» зацепили по три матча. СКА выиграл два. «Ак Барс» — только один. И возможно, всего один, ведь завтра в Казани финал может закончиться. Если это хитрый план Сергея Федорова, повышающего передачу команды от серии к серии, то наставник армейцев заслуживает безграничного уважения. Умение правильно подвести игроков к матчам жизни — ценнейшее качество тренера в плей-офф. Психология — при равном уровне мастерства — выходит на первый план. Так и приходит успех к ЦСКА, а «Ак Барс» нервничает и теряет уверенность.

С трудом верю, что армейцы проиграют три матча подряд и повторят фиаско «Металлурга», окунфузившегося в прошлом финале. Не представляю, за счет чего «Ак Барс» преобразится и удивит ЦСКА. Билялетдинов верит в нынешний состав и не владеет значимыми резервами для маневров. Шипачев, Кагарлицкий и Галиев не показали, что способны вытаскивать матчи. Все сводится опять-таки к психологии. Неужели Вадим плохой хоккеист? Отнюдь. Правда, в финале 87-й номер ограничился одной передачей. От лидеров в решающей серии сезона ждешь подвигов, а не апатии и безыдейности.

Факторы, позволяющие ЦСКА побеждать, невозможно оценить количественно. Вспомним реализацию моментов. Когда один хоккеист забивает из-за ворот, а другой — не менее одаренный технически — промахивается по шайбе из опасной позиции, — это, как бы ни хотелось, не объяснить цифрами и математическими моделями. При равной игре армейцы могут закончить финал за пять матчей. Магия, не иначе.