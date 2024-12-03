Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:35

Американец из «Динамо» привез самый нелепый гол сезона! Такое в хоккее вы еще не видели

Американец из «Динамо» Миска пропустил курьезный гол от «Ак Барса»
Роман Кольцов
Корреспондент
Хантер Миска.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен
В КХЛ подобное случалось только в предсезонном матче.

FONBET Чемпионат КХЛ
«Ак Барс» (Казань) — «Динамо М» (Москва) — 5:4 (0:2, 3:1, 2:1)
Голы: Джиошвили — 6 (Римашевский, Швец-Роговой), 10:48 — 0:1. Рашевский — 8 (Михеев, Комтуа), 13:55 — 0:2. Барабанов — 9 (Сафонов, Лямкин), 27:09 — 1:2. Буруянов — 4 (Джиошвили, Кудашов), 30:02 — 1:3. Сафонов — 4 (Барабанов, Яруллин), 33:42 — 2:3. Галимов — 14 (Марченко, Лямкин), 35:46 — 3:3. Миллер — 2 (Лямкин, Бровкин), 41:50 — 4:3. Барабанов — 10 (Сафонов), 43:34 — 5:3. Гусев — 14 (Швец-Роговой), 56:11 — 5:4.
Вратари: Билялов — Миска (56:30).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 25 (8+12+5) — 35 (11+11+13).
Судьи: Гашилов, Оскирко.
3 декабря. Казань. «Татнефть-Арена». 8087 зрителей.

Вратарь московского «Динамо» Хантер Миска пропустил курьезный гол в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Ак Барса». Американец убежал с ворот, оставив их пустыми.

Что произошло

В середине второго периода при счете 3:1 в пользу «Динамо» в зоне атаки игрок бело-голубых нарушил правила, задержав клюшку соперника. Арбитр поднял руку, сигнализируя об удалении. В этот момент Миска, вероятно, подумал, что судья собирается наказать хоккеиста «Ак Барса», и рванул на скамейку запасных, оставив ворота пустыми. Нападающий казанцев Илья Сафонов воспользовался ситуацией и совершил точный бросок с центра льда.

В шоке был не только сам Миска, но и главный тренер динамовцев Алексей Кудашов, активно жестикулировавший голкиперу своей команды. Похоже, этот гол может претендовать на звание самого нелепого в текущем сезоне.

Хантер Миска. «Не помню игрока, который столкнулся бы с такой ненавистью». Генменеджер «Динамо» — об американском вратаре

Миска неудачно начал в России

В сезон-2024/25 «Динамо» вошло с вратарским тандемом Миска — Моторыгин. Американец не сразу присоединился к команде на сборах, стартовавших 1 августа: прилетел только 11-го, когда основная часть предсезонки уже была пройдена.

А в первом же контрольном матче против петербургского «Динамо» Хантер пропустил курьезный гол — 29-летний голкипер вышел за ворота, потерял там шайбу, а форвард другой команды спокойно воспользовался возможностью забить в пустые. Уже с этого момента Миску многие окрестили главным трансферным провалом столичного клуба.

Дальше давление только нарастало. В сентябрьской игре с «Ладой» (3:5) вратарь снова подарил поводы для критики. Американец появился на льду по ходу встречи, заменив Моторыгина, который пропустил четыре шайбы. И все шло хорошо до того момента, пока Миска не справился с простейшим броском Никиты Попугаева с правого фланга, не удержав шайбу в ловушке. И все «почести» после поражения достались именно Хантеру.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Но в последнее время его хвалили

К сегодняшней встрече с «Ак Барсом» Миска подошел в хорошей форме. Ранее вратарь бело-голубых отразил 30 бросков в матче против «Локомотива» (3:0), а многие эксперты и партнеры Хантера по команде нахваливали его за надежную игру.

«Надеюсь, что к нему изменится мнение со стороны зрителей и публики. Он классный вратарь. Не просто так ему доверяют играть в таких важных матчах», — говорил форвард «Динамо» Дмитрий Рашевский «СЭ».

Но сегодня после курьеза от Миски бело-голубые развалились в обороне и пропустили еще три шайбы — «Ак Барс» в итоге выиграл 5:4.

Хантер Миска. Американский вратарь оказался не готов к КХЛ. У «Динамо» большая проблема с голкиперами

Такой гол забили на предсезонке 13 лет назад

Забавное совпадение: курьезный гол Миски состоялся на глазах Георгия Гелашвили. Нынешний тренер вратарей «Ак Барса» в 2011 году пропустил подобную шайбу, когда играл за «Металлург». Гелашвили также подумал, что арбитры зафиксировали удаление у соперников, и покинул ворота. Правда, произошло это в неофициальном матче на предсезонке. Тогда спешкой голкипера воспользовался нападающий казанцев Николай Лемтюгов.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Москва)
Хантер Миска
Читайте также
Визит Шольца в Киев и перспективы мира на Украине. Что пишут СМИ
Красно-белые зовут на работу спортдира, отстраненного от футбола за махинации, а в шорт-листе команды появилось трое россиян. Что сейчас происходит в «Спартаке»
У Ямаля роман со звездой TikTok
На рынок РФ в 2025 году могут выйти 13 международных брендов
Песков назвал тревожной ситуацию в Южной Корее из-за введения военного положения
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Омске с 19 по 22 декабря
Сегодня
Вчера
Неделя