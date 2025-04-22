Москвичей ждет реванш с «Трактором».

Кубок Гагарина. 1/4 финала

«Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 1:6 (0:2, 0:2, 1:2)

Голы: Уил — 3 (Сикьюра, Сизов), 7:02 — 0:1. Джиошвили — 4 (Сикьюра, Комтуа), 9:21 — 0:2. Комтуа — 5 (бол., Ожиганов), 30:46 — 0:3. Ильенко — 2 (Римашевский), 37:19 — 0:4. Комтуа — 6 (Пакетт, Ожиганов), 46:17 — 0:5. Миллер — 4 (Фальковский), 51:24 — 1:5. Комтуа — 7 (п.в.), 54:56 — 1:6.

Вратари: Мифтахов (Билялов, 9:21, 46:44 — 47:41, 52:50 — 54:56) — Подъяпольский.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 32 (9+9+14) — 19 (4+10+5).

Судьи: Акузовский, Гашилов.

22 апреля. Казань. «Татнефть-Арена».

Счет в серии: 2-4.

Перед решающим для Казани матчем сезона некоторые наивно ждали, что, оказавшись в шаге от вылета, Анвар Гатиятулин прокрутит свой состав через миксер и удивит новыми сочетаниями всех, включая главного тренера «Динамо» Алексея Кудашова. Своего оппонента коуч «Ак Барса» в итоге наверняка удивил. Правда, не столько составом, в котором не оказалось по-настоящему интересных изменений, сколько абсолютной беспомощностью своей команды в решающий момент плей-офф.

Как и все предыдущие матчи серии, «Ак Барс» этим вечером начал достаточно активно. Однако вместо быстрой заброшенной получил болезненные 0:2 уже к середине первого периода. Как и двумя днями ранее, москвичам не понадобилось много времени, чтобы открыть счет. Голевым для бело-голубых стал уже второй бросок в створ ворот Билялова.

На седьмой минуте Джордан Уил буквально затерроризировал Митчелла Миллера в чужой зоне и в борьбе с американцем как-то слишком легко сумел вылезти на пятак хозяев, спокойно отправив шайбу в сетку с неудобной руки. Можете представить себе лицо Зинэтулы Билялетдинова в момент, когда парень, ставший одним из героев Казани на старте серии, позволил канадцу из «Динамо» сделать это. В решающий момент всего сезона темная сторона игры невероятно талантливого атакующего защитника проявилась ярче всего.

Куда хуже результативного провала Миллера стало то, как казанцы на него отреагировали. Уже в следующей смене Семен Кошелев своим неаккуратным выбросом из своей зоны подарил гостям большинство и позволил им оперативно увеличить преимущество. Формально 91-й номер «Динамо» удачно пальнул от синей линии в равных составах, но сделал это в тот момент, когда нападающий «Ак Барса» летел из штрафного бокса на помощь партнерам и еще не мог полноценно помочь обороняющейся четверке.

Только настоящей катастрофой стало даже не это — а то, что за первые двадцать минут хозяева не сумели создать ничего опасного у ворот Владислава Подъяпольского. Не взбодрила парней Гатиятулина и быстрая замена Амира Мифтахова, уступившего место в рамке Тимуру Билялову после двух шайб, пропущенных с трех бросков. Абсолютно заслуженные 0:2 к первому перерыву выглядели практически приговором для «Ак Барса», который пять раз начинал в этом плей-офф с аналогичного счета, но ни разу не доводил эти матчи до победы.

А что «Динамо»? Москвичи, достаточно спокойно пережив небольшой парад неплохих позиционок хозяев в середине встречи, на 31-й минуте получили еще одно большинство и реализовали его всего за 9 секунд. Причем третий гол гостей тоже получился легионерским. За первые пять матчей противостояния подкожный клещ Максим Комтуа стал одним из главных злодеев для казанских болельщиков. Разве мог он не «порадовать» их в шестой игре, воспользовавшись очередным классным заслоном голкипера от Максима Джиошвили и показательно заткнув уши после заброшенной?

И предложить гостям что-то, кроме возни шайбы по периметру, Казань не сумела. Зацементировавшее свой пятак и почти все пространство в центре «Динамо» такой расклад полностью устраивал. Отдав сопернику шайбу с первых минут второго периода, гости выглядели максимально солидно в обороне и даже не думали выключить инстинкт убийцы. Стоило Данилу Журавлеву потерять шайбу на полборта, как Артем Ильенко улетел в контратаку, поставил мощный корпус и обкатил правый щиток Билялова, окончательно отправив хозяев в нокаут.

Единственное, чем по-настоящему удивил Гатиятулин соперника, это решением заменить голкипера на шестого полевого прямо на старте третьей двадцатиминутки, когда «Ак Барс» удачно получил большинство. Несколько лет назад представить такой ход в исполнении одного из самых консервативных тренеров лиги было сложно. Однако, оказавшись на краю пропасти, стоять и молча ждать свободного падения было уже нельзя.

Теперь «Динамо» ждет в полуфинале реванш с «Трактором» — командой, которая прошлой весной чуть было не выбила почву из-под ног у Алексея Кудашова. Те сенсационные и невероятно быстрые 0-4 костяк бело-голубых точно не забыл. А значит, жажда вендетты будет как никогда большой.