Голдобин расцвел после Матча звезд. Сделал хет-трик и испортил возвращение Билялетдинова

«Металлург» обыграл «Ак Барс» в первом матче нового старого тренера.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)

Голы: Голдобин — 11, 24:57 — 0:1. Радулов — 16 (Шипачев, Кагарлицкий), 27:54 — 1:1. Яковлев — 7 (бол., Майе), 32:20 — 1:2. Петров — 8 (Шипачев, Кагарлицкий), 38:32 — 2:2. Голдобин — 12 (бол., Майе, Яковлев), 41:37 — 2:3. Голдобин — 13 (Майе), 58:16 — 2:4.

Вратари: Билялов (58:48 — 59:43) — Кошечкин.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 28 (8+9+11) — 37 (19+9+9).

Судьи: Оленин, Юдаков.

28 декабря. Казань. «Татнефть-Арена».

Событийный игровой день КХЛ подарил несколько интригующих матчей. Болельщики, которые предпочли трансляцию из Казани, где «Ак Барс» принимал «Металлург», не ошиблись с выбором вечерней программы. И не только потому, что увидели на лавке хозяев Зинэтулу Билялетдинова не как помощника, а как нового главного тренера. Казанцы не рискнули продолжать сезон с Юрием Бабенко и уговорили мэтра вспомнить былые годы наставничества. «Ак Барс» проиграл в первом матче с новым главным тренером, но до последнего сохранял шансы на камбэк, смотрелся достойно против лидера «Востока» и доказал, что печальное положение, в которое команду загнал Олег Знарок, исправимо.

«Металлург» выдал один из лучших матчей в сезоне. Как по содержанию, так и по результату. Гости в первом периоде из-за травмы потеряли Григория Дронова, доигрывали в пять защитников, но не позволили «Ак Барсу» забить больше двух голов. Первый возник из идеального броска Александра Радулова. Второй — после несогласованных действий Кошечкина и защитников. Василий собрался в третьем периоде, пару раз спас команду и намекнул, что он все еще тот для стрессовых матчей. Между прочим, Кошечкин победил в своей 750-й игре в КХЛ.

Пауза на Матч звезд помогла перезагрузиться Николаю Голдобину. 87-й номер «Магнитки» молчал больше месяца — с 1 ноября по 8 декабря. Тренеры продолжали доверять нападающему, пробовали его с разными партнерами и после перерыва вернули в тройку к канадцам — Лайпсиком и Майе. Их сочетание кошмарило соперников в прошлом — серебряном для «Металлурга» — плей-офф. После возобновления чемпионата Голдобин расцвел. Забивает, раздает передачи и радует шедеврами.

Хет-трик с «Ак Барсом» подтверждает преображение форварда. Сразу заметно, что Николай получает удовольствие от игры. А когда Голдобин поймает волну, его почти не остановить. Он нацелен на ворота, не расстраивается из-за нелепых промахов, прет до конца и добивается своего. Примерно, как в моменте со вторым голом казанцам. Тимур Билялов отразил первый бросок после поперечной передачи, но Голдобин удачно добил отскочившую шайбу. А после гола успел перекинуться словами с арбитром.

Против «Ак Барса» удачно сработало большинство «Металлурга», которое не выдерживало никакой критики в последних матчах. Розыгрыш давался с большим трудом, но сегодня уральцы использовали два удаления. В обеих шайбах поучаствовал Филипп Майе — лучший бомбардир «Магнитки» в текущем сезоне. За 42 матча он набрал 38 (17+21) очков. Весной контракт канадца заканчивается. Не сомневаюсь, что «Металлургу» придется серьезно потратиться, чтобы сохранить системообразующего центра, который способен вытаскивать матчи практически в одиночку.

На рынке Майе завалят щедрыми предложениями. Новый контракт, подписанный по ходу регулярки, станет большим успехом для «Металлурга». Далеко за примерами ходить не надо. «Авангард» сегодня объявил о продлении Рида Буше — в следующем сезоне американец заработает 95 миллионов рублей. Канадский легионер «Магнитки» справедливо может претендовать на сопоставимые деньги, учитывая высокий спрос и ужесточение лимита на иностранцев в лиге.