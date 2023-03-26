Вот и сказке конец. «Адмирал» — молодец

«Ак Барс» дожал дальневосточников в шестом матче серии и сыграет с «Авангардом» в финале Восточной конференции.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. Шестой матч

«Адмирал» (Владивосток) — «Ак Барс» (Казань) — 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)

Голы: Сафонов — 3 (Воронков, Адамчук), 2:46 — 0:1. Дыняк — 3 (Галимов), 7:27 — 0:2. Дыняк — 4 (Галимов), 22:16 — 0:3. Чебыкин — 2 (бол., Берлев, Лисовец), 25:33 — 1:3.

Вратари: Серебряков — Билялов.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 20 (3+6+11) — 38 (18+15+5).

Судьи: Гашилов, Наумов.

26 марта. Владивосток. «Фетисов Арена». 5818 зрителей.

Счет в серии: 2-4.

Возвращение во Владивосток на шестой матч не входило в планы Зинэтулы Билялетдинова. В идеале казанцам полагалось закрыть второй раунд в домашней пятой игре, но «Адмирал» вцепился в победу и не пропустил больше одной шайбы. Забросил — две, и этого хватило, чтобы продлить дальневосточную сказку. После победы в Казани наставник «моряков» Леонид Тамбиев пообещал, что серия затянется до семи игр. Мысль прозвучала самоуверенно, но предпосылки к такому сценарию сохранялись. «Адмирал» терпеливо играл весь плей-офф и не произвел впечатления команды, которую одномоментно покинут силы. Однако первый период шестой игры не задался для хозяев с самого начала и выдался самым провальным отрезком всей серии.

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев с игроками. ХК «Адмирал»

Шестой матч по состоянию здоровья пропустил Вячеслав Войнов — ведущий защитник «Ак Барса», который помогал в равных составах и большинстве. Олимпийского чемпиона заменил Даниил Журавлев. Казанцы вышли на лед с решительным настроем закончить серию во Владивостоке. И лететь домой с мыслями о финале конференции с «Авангардом». Гости с первых смен включили агрессию, накрывали «моряков» на подборах, больше контролировали шайбу и заставили серьезно потрудиться голкипера. За семь с половиной минут «Ак Барс» забил бесподобному Серебрякову больше, чем за прошлый матч. Голы Сафонова и Дыняка приблизили казанцев к финалу «Востока». Счет стал бы еще крупнее, если бы не подвиги вратаря «Адмирала».

«Ак Барс» доминировал в первом периоде в классическом понимании этого слова. Хозяева не успевали накрывать атаки казанцев и растерянно наблюдали, как быстроногие форварды Билялетдинова мчались к воротам Серебрякова. «Адмирал» главным образом уступал в движении. Во втором отрезке гости не спрятались в окопах и продолжили доставать Серебрякова. Никита тащил «моряков» весь сезон. Недаром «Адмирал» пропустил меньше всех в регулярке на «Востоке» и затянул серию с «Ак Барсом» до шести матчей. Однако в решающей игре голкипер пропустил-таки одну «дешевую» шайбу. Дыняк обманул защитника Колби Уильямса и бросил в ближний угол. Шайба невероятным образом прошла между Серебряковым и штангой.

Отыграв один гол в большинстве, «Адмирал» возродил интригу и отодвинул игру от ворот Серебрякова. Важнейшая шайба Николая Чебыкина пошатнула размеренность «Ак Барса». «Моряки» включились в игру, почувствовали уверенность, разогрели Тимура Билялова позиционными атаками. Шайба перешла под контроль хозяев. Для полного счастья не хватило реализовать второе необязательное удаление гостей, но казанцы не без труда отбились и ушли на перерыв с перевесом в две шайбы. Успокоившийся «Ак Барс» в конце периода взбодрил Александр Радулов, затеявший потасовку за воротами Серебрякова после контакта с голкипером «Адмирала» в трапеции.

«Моряки» бились в закрытую дверь последние 20 минут. «Ак Барс» по возможности убивал время и душил хозяев в средней зоне. Забор, который казанцы выстраивали на синей линии из четырех хоккеистов, доставил много проблем «Адмиралу». Только за полторы минуты до конца периода владивостокцы закрепились в зоне Билялова. После броска Данила Файзуллина за голкипера казанцев сыграл каркас ворот. Не помогла «Адмиралу» замена Серебрякова на шестого полевого. Хозяева только заработали удаление, оберегая пустые ворота от четвертой пропущенной шайбы. Запаса, нажитого в первом периоде, хватило «Ак Барсу», чтобы закрыть серию. Свежести команде Тамбиева откровенно не хватило. В чем нет ничего удивительного, учитывая, в каком графике жили хоккеисты с сентября.

«Адмирал» заслужил комплименты за содержательный чемпионат. В особенности — за плей-офф. «Моряки» остановили «Салават Юлаев», который считался фаворитом. Зарубились до шести матчей с лучшей командой конференции в регулярке. Тамбиев создал по-настоящему тренерскую команду и достоин не меньшего уважения, чем Игорь Ларионов из «Торпедо» или Андрей Разин из «Северстали». Год назад «Адмирал» не попал в плей-офф. Сейчас — выдал лучший результат в клубной истории, прорвавшись во второй раунд. Тамбиев вселил в парней уверенность, что они способны дать бой любому сопернику. Рука не повернется критиковать команду за поражение от мастеровитого «Ак Барса», который потратил много сил. Впереди — финал «Востока»: «Ак Барс» против «Авангарда».