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Сегодня, 20:45

«Ак Барс» спас матч с 0:2 и вышел в финал. Билялетдинов — снова герой Казани

Михаил Скрыль
Корреспондент
Тренеры «Ак Барса» Юрий Бабенко и Зинэтула Билялетдинов.
Юрий Бабенко и Зинэтула Билялетдинов.
Фото ХК «Ак Барс»
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«Авангард» уступил в пяти матчах серии.

«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 3:2 ОТ (0:2, 0:0, 2:0, 1:0)
Голы: Береглазов — 2 (Ткачев), 5:45 — 0:1. Буше — 9 (бол.), 15:28 — 0:2. Юдин — 2 (Сафонов, Радулов), 40:20 — 1:2. Адамчук — 1 (Кагарлицкий, Журавлев), 52:23 — 2:2. Шипачев — 3, 67:08 — 3:2.
Вратари: Билялов — Демченко.
Штраф: 4 — 24.
Броски: 35 (10+6+13+6) — 22 (7+8+6+1).
Судьи: Беляев, Раводин.
9 апреля. Казань. «Татнефть-Арена». 8890 зрителей.
Счет в серии — 4-1

«Ак Барс» не стал откладывать выполнение обещания Дмитрия Воронкова. Молодой форвард казанцев после четвертого матча в Омске сказал, что команда не отпустит серию, ведя 3-1. Смелое заявление оперативно разлетелось в СМИ и телеграм-каналах. Воронков в итоге оказался прав. «Ак Барс» завершил финал «Востока» в пятом матче, организовав героический камбэк за третий период и забросив победный гол в овертайме.

Сложно представить более обескураживающего начала для «Авангарда», чем удаление в первой же смене. Дамир Шарипзянов свалил Александра Радулова и наградил «Ак Барс» двумя минутами большинства. Символично, что капитан казанцев провел отрезок «5х4» активнее всех и дважды мог открыть счет. Что не получилось у хозяев, удалось гостям в равных составах. «Авангард» выстоял в меньшинстве и в скором времени разбудил Тимура Билялова. Первым же броском в створ «ястребы» отправили шайбу в сетку. Постарались гиперактивный Владимир Ткачев и Алексей Береглазов. Голкипер «Ак Барса» не справился с кистевым от синей линии.

Казанцы в первые 20 минут не уступили по созданным моментам, но период завершился с двукратным перевесом «Авангарда» по счету. Хваленое омское большинство сработало в нужный момент. Рид Буше не промахнулся в открытый угол, подобрав удачный отскок после броска Ткачева. «Ак Барс» отдал инициативу после полученного в первой смене большинства. Оборону «Авангард» традиционно строил от простоты: броски блокировались, на пятаке нападающим не давали расслабиться. Как только шайба переходила к омичам, игра перемещалась к воротам Билялова.

Любопытный момент произошел после первого периода. Шайба вылетела на трибуны. Обычная ситуация — но Александр Свитов, входящий в штаб «Авангарда», стремительно решил вернуть ее на лед. По одной из традиций хоккеистов шайба, побывавшая в воротах соперника, признается успешной. План провалился. Ничего, кроме потасовки на трибунах и выплеска эмоций, действия Свитова не вызвали.

Во втором периоде атакующая активность казанцев разбивалась о выстроенную «Авангардом» крепость. Единичные опасные моменты заканчивались суетой на пятаке, которую разгоняли защитники омичей и безошибочно действующий Демченко. Казанцы больше владели шайбой в атаке, но самый опасный момент отрезка создали гости. Сергей Толчинский выскочил к воротам Билялова, но не переиграл голкипера в ближнем бою. Спасение Тимура оставило «Ак Барсу» надежду на камбэк перед заключительной 20-минуткой основного времени.

20 секунд с начала третьего периода хватило «Ак Барсу», чтобы отыграть одну шайбу. Дальний бросок Дмитрия Юдина омичи не успели заблокировать, а Демченко поздно разглядел момент отрыва шайбы от крюка. В третьем матче битвы за «Восток» «Авангард» упустил преимущество в две шайбы за третий период. Спасительный сценарий для Казани повторился сегодня. Пока молчали звездные форварды Билялетдинова, Демченко кошмарили защитники. Бросок Кирилла Адамчука от синей линии взорвал «Татнефть-Арену» и вдохновил хозяев.

«Ак Барс» Билялетдинова — удивительная команда. Казанцы на характере перевернули матч и снова отыгрались с 0:2. Неудивительно, что у хозяев открылось второе дыхание. Илья Сафонов отгрузил «Авангарду» третью шайбу, но ее отменили из-за контакта с вратарем. Арбитры долго изучали момент на видео. Обращались к «военной комнате». После длительного совещания судьи признали атаку Демченко и сохранили ничейный счет. «Авангард» отделался легким испугом, если не учитывать, что сорвавшегося с цепи Сведберга, который решил проучить Сафонова, удалили до конца матча.

Омичи вышли на овертайм с пятью защитниками. «Ак Барс» атаку за атакой расстреливал Демченко. Опасно бросали Шипачев, Радулов и Сафонов. Казанцы, понимая, что усталость ведущих защитников гостей накапливается, смело шли в отбор и заставляли «Авангард» терять шайбу. В моменте, который определил исход серии, Шарипзянов не вывел ее из зоны и сделал «передачу» Шипачеву. Вадим не промахнулся с близкой дистанции, бросив под перекладину. Битва за «Восток» завершилась победой «Ак Барса». Подхвативший команду по ходу регулярки Билялетдинов вернул Казань в финал Кубка Гагарина.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
Кубок Гагарина
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